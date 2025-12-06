Рейтинг@Mail.ru
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана - РИА Новости, 06.12.2025
23:37 06.12.2025
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана - РИА Новости, 06.12.2025
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана
Израильское руководство должно отказаться от любых шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в РИА Новости, 06.12.2025
в мире
западный берег реки иордан
германия
иордания
фридрих мерц
абдалла ii
западный берег реки иордан
германия
иордания
в мире, западный берег реки иордан, германия, иордания, фридрих мерц, абдалла ii
В мире, Западный берег реки Иордан, Германия, Иордания, Фридрих Мерц, Абдалла II
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана

Мерц: Израиль должен отказаться от шагов по аннексии на Западном берегу Иордана

© Getty Images / picture allianceФридрих Мерц
© Getty Images / picture alliance
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Израильское руководство должно отказаться от любых шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Иорданию.
"Мы должны сохранять открытым путь к палестинской государственности. Поэтому не должно быть никаких шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан — ни формальных, ни политических, ни строительных, ни фактических или иных мер, которые по своему эффекту приводили бы к аннексии региона", - сказал Мерц после встречи с королём Иордании Абдаллой II. Слова немецкого канцлера приводятся в разосланном сообщении кабмина ФРГ.
Политик добавил, что он и король Абдалла II едины во мнении также и в том, что урегулирования ближневосточного конфликта лучше всего достичь путём создания палестинского государства наряду с Израилем.
В миреЗападный берег реки ИорданГерманияИорданияФридрих МерцАбдалла II
 
 
Версия 2023.1 Beta
