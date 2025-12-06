https://ria.ru/20251206/merts-2060357739.html
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана
Израильское руководство должно отказаться от любых шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в РИА Новости, 06.12.2025
