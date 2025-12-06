https://ria.ru/20251206/rublev-2060357283.html
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в своем заключительном матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Рублев
(16-я ракетка мира) обыграл Маннарино
(69) со счетом 12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0. Теннисисты провели на корте 53 минуты. Рублев выиграл все три матча на групповом этапе. Соперник 28-летнего россиянина по полуфиналу определится позднее.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 7 декабря.