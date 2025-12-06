Рейтинг@Mail.ru
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:31 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rublev-2060357283.html
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в своем заключительном матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T23:31:00+03:00
2025-12-06T23:31:00+03:00
теннис
спорт
лондон
андрей рублев
адриан маннарино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922368456_0:59:1366:827_1920x0_80_0_0_ff19b7154455e037092a77b7f2baf7db.jpg
/20251130/sfinksy-2058780409.html
лондон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922368456_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_54249a5442768f4e32f4c32e2eca7100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лондон, андрей рублев, адриан маннарино
Теннис, Спорт, Лондон, Андрей Рублев, Адриан Маннарино
Рублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне

Рублев победил Маннарино в матче группового этапа выставочного турнира в Лондоне

© Фото : Пресс-служба организаторов турнираАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба организаторов турнира
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в своем заключительном матче группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Рублев (16-я ракетка мира) обыграл Маннарино (69) со счетом 12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0. Теннисисты провели на корте 53 минуты. Рублев выиграл все три матча на групповом этапе. Соперник 28-летнего россиянина по полуфиналу определится позднее.
Полуфиналы и финал турнира состоятся 7 декабря.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Команда Медведева выиграла турнир "Трофеи Северной Пальмиры"
30 ноября, 19:59
 
ТеннисСпортЛондонАндрей РублевАдриан Маннарино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала