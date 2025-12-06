https://ria.ru/20251206/uryumtsev-2060356514.html
Умер режиссер Олег Урюмцев
Умер режиссер Олег Урюмцев - РИА Новости, 06.12.2025
Умер режиссер Олег Урюмцев
Режиссер фильмов "Исход" и "Часовые Победы" Олег Урюмцев умер в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе союза кинематографистов РФ.
Режиссер Олег Урюмцев умер в возрасте 67 лет
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Режиссер фильмов "Исход" и "Часовые Победы" Олег Урюмцев умер в возрасте 67 лет, сообщили
в пресс-службе союза кинематографистов РФ.
"Шестого декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России
Олега Григорьевича Урюмцева (1958-2025)", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.
В союзе кинематографистов напомнили, что Урюмцев также был президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова".
В качестве актера он снимался в фильмах "Сталинград", "Петербургские тайны", "Бесконечность", "Великий полководец Георгий Жуков".
Он выступил автором сценария и режиссером фильмов "Исход", "На земле белых вод и высоких гор", "Время собирать камни", "Кто такой OZEROFF?", "Рядовой Евгений Родионов", "Проповедники", "Часовые Победы", киносказки "Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон".