Умер режиссер Олег Урюмцев

В союзе кинематографистов напомнили, что Урюмцев также был президентом Международного кинофестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова".

В качестве актера он снимался в фильмах "Сталинград", "Петербургские тайны", "Бесконечность", "Великий полководец Георгий Жуков".

Он выступил автором сценария и режиссером фильмов "Исход", "На земле белых вод и высоких гор", "Время собирать камни", "Кто такой OZEROFF?", "Рядовой Евгений Родионов", "Проповедники", "Часовые Победы", киносказки "Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон".