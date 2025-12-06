Рейтинг@Mail.ru
В Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре
23:26 06.12.2025
В Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре
В Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Вологде, семеро обратились за медпомощью, сообщил глава города Сергей Жестянников.
происшествия
вологда
сергей жестянников
вологда
происшествия, вологда, сергей жестянников
Происшествия, Вологда, Сергей Жестянников
В Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре

В Вологде погиб человек и семеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме

Техника МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Вологде, семеро обратились за медпомощью, сообщил глава города Сергей Жестянников.
Пожар произошел на первом этаже в 9-этажном кирпичном доме на улице Луначарского. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
"Спасательные службы эвакуировали более 20 жителей, среди которых трое детей. К сожалению, есть погибший и пострадавшие… В 20.18 возгорание было локализовано. Эвакуированные люди вернулись в свои квартиры. 7 человек обратились за медицинской помощью", - написал глава Вологды в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что утечки газа не обнаружено.
"Несущие стены не повреждены. Ночью закроем контур квартиры. Лично выехал на место, поговорил с жителями. Завтра соберем штаб по оказанию всей необходимой поддержки пострадавшим, при необходимости предоставим жилье", - написал Жестянников.
