Никакой пощады! Это последний шанс Петра Яна лишить грузина золота UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) завершает насыщенный 2025 год. Через несколько часов в Лас-Вегасе стартует последний в году номерной турнир, в главном событии которого российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян постарается со второй попытки вернуть чемпионский титул в легчайшем весе, отобрав его у грузина Мераба Двалишвили.

РИА Новости Спорт — о важнейшем противостоянии как для жесткого сибиряка, так и для отечественного спорта в целом.

UFC 323. Двалишвили — Ян 2

Когда : 6 декабря (7-е число по Москве);

: 6 декабря (7-е число по Москве); Где : арена T-Mobile, Лас-Вегас (штат Невада, США);

: арена T-Mobile, Лас-Вегас (штат Невада, США); Во сколько начало : турнир стартует в 02:00 мск, основной кард — в 06:00 мск. Главный бой вечера начнется около восьми утра;

: турнир стартует в 02:00 мск, основной кард — в 06:00 мск. Главный бой вечера начнется около восьми утра; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и онлайн-платформе Кинопоиск будет показан основной кард.

Как прошел первый бой?

Ян и Двалишвили уже встречались в марте 2023-го, и тогда россиянин с грозным прозвищем No Mercy ("Никакой пощады") подошел к встрече в Лас-Вегасе с двумя поражениями кряду — наш спортсмен со скандалом проиграл Шону О'Мэлли, а перед этим не смог одолеть друга Мераба Алджамейна Стерлинга. В общем, Петра ждал "бой жизни", и к нему он подошел в статусе фаворита. Что касается Двалишвили, то грузин как мог провоцировал Яна, залезая в политику, и вызывал откровенную неприязнь не только у экс-чемпиона, но и у нейтральных болельщиков.

« "Ему больше нечем привлекать внимание, — указывал россиянин. — Его бои незрелищные – он как пес, цепляется, держит и больше ничего не делает. Из-за этого он как-то пытается привлечь к себе внимание. Он никому не интересен".

Но наказать Двалишвили за слова не получилось. Травмировавший руку Ян провел худший бой в карьере, а Мераб поразил доминированием в клетке. Он забрал все пять раундов и установил рекорд организации по количеству попыток перевода соперника на канвас (49).

В какой форме Петр Ян?

После трех поражений кряду Ян залечивал травму почти год. А потом вернулся... И за полтора года наколотил трехматчевую победную серию, став заслуженным претендентом №1! Три боя, три триумфа и все — решениями. Что как бы намекает, что нокаутер из России изменился: теперь это более осторожный боец.

Вспомним, каким получился забег Яна за "титульником". В марте 2024-го в тяжелейшем поединке одолел Сонга Ядонга, сумев по ходу поединка перестроиться и дожать китайца. Спустя полгода он получил оппонента с более громким именем, но противостояние получилось проще. В бою против экс-чемпиона в наилегчайшем весе Дейвесона Фигередо на турнире UFC в Китае Петр напомнил того самого убийцу, который в 2020 году стал чемпионом. Бразилец был уверенно пройден — дальше, летом 2025-го, встреча с "ноунеймом" из США. Петр 15 минут избивал Маркуса Макги и заслужил реванш с Двалишвили. Который тем временем уверенно зачистил верхушку дивизиона и сам рвался еще раз подраться со старым знакомым.

« "Готов громить, бомбить и показывать шоу. Хочу исправить то, что случилось в первом поединке с Мерабом, уверен, это будет абсолютно другое противостояние. На тот момент у меня была травма, из-за которой я не смог многие вещи сделать, показать себя, но ни в коем случае не сдался в том поединке, поэтому сегодня нахожусь здесь". (ESPN)

© Фото : UFC Russia Петр Ян © Фото : UFC Russia Петр Ян

Победная серия Двалишвили

Грузин, плохо высказывающийся о России и постоянно смешивающий спорт и политику, строит крутое наследие. Мало того, что у него 14-матчевый винстрик (у Андерсона Силвы и Ислама Махачева рекордные 16), так еще и завершающийся 2025-й становится лучшим для Мераба. Через два дня он выйдет на четвертую защиту титула за год, и она в случае успеха сделает обладателя пояса рекордсменом! Еще никогда в истории UFC у чемпионов не было такой продуктивности. В январе Двалишвили нанес первое поражение в карьере Молодому Орлу Умару Нурмагомедову, летом во второй раз победил Шона О'Мэлли, заставив сдаться американскую звезду, и совсем недавно справился с Кори Сэндхагеном из США, сразу же согласившись на еще один супербой в декабре.

« "Я постараюсь финишировать Петра, но это будет непросто, ведь никто еще не финишировал Яна. Я хочу просто победить, потому что это будет рекордная, четвертая защита титула за год. Каждая победа важна для меня, моей команды и моей страны. Я хочу показать хороший бой для фанатов UFC. В прошлом бою против Петра я был хорош, но сейчас я хочу быть еще лучше". (MMA Junkie)

© Официальный ВК-аккаунт UFC Мераб Двалишвили © Официальный ВК-аккаунт UFC Мераб Двалишвили

Впрочем, Петра частота выступлений Мераба не впечатляет. По его словам, Двалишвили живет и тренируется в Лос‑Анджелесе и Лас‑Вегасе, поэтому "он дерется у себя дома, на заднем дворе". И если бы у россиянина были аналогичные условия, он бы выходил в октагон десять раз за год.

Кто фаворит?

Однозначно, Мераб, но все же он не тотальный фаворит. Пока одни уверяют, что второй бой станет копией встречи двухлетней давности, другие констатируют некоторые отличия от того противостояния. Во-первых, есть измотанность уже немолодого Двалишвили (четыре защиты титула за календарный год — безумие, на которое многие чемпионы не рискнули бы), отличная защита Яна от борцовских переводов и, разумеется, здоровая правая рука, которая была повреждена в первом поединке.

Коэффициенты: 1,2 против 4,1 не в пользу бывшего чемпиона из России .

Результаты взвешивания

Ян и Двалишвили сделали вес перед боем: Петр показал 61,23 кг, грузинский чемпион с аналогичным результатом также уложился в лимит легчайшей весовой категории (до 61,3 кг).

Полный кард UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Петр Ян;

Александр Пантожа — Джошуа Ван;

Брэндон Морено — Тацуро Таира;

Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;

Ян Блахович — Богдан Гуськов.

Предварительный кард: