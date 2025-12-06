https://ria.ru/20251206/ssha-2060359275.html
США не стремятся к изменению статуса-кво Тайваня, заявил глава Пентагона
США не стремятся к изменению статуса-кво Тайваня, заявил глава Пентагона
Министр войны США Пит Хегсет пообещал, что Вашингтон не станет менять подход о сохранении статус-кво вокруг Тайваня. РИА Новости, 06.12.2025
США не стремятся к изменению статуса-кво Тайваня, заявил глава Пентагона
