Трамп возмутился разгулом преступности в Шарлотте, обвинив в нем демократов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился разгулом преступности в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, возложив вину за это на Демократическую партию.
Ранее телеканал ABC сообщил о нападении с ножом в пятницу в легкорельсовом поезде в Шарлотте, в результате чего один человек был госпитализирован с серьезными ранениями. Подозреваемый был задержан, ему предъявили обвинения по ряду пунктов, включая покушение на убийство.
"Очередное нападение с ножом со стороны нелегального мигранта в Шарлотте, Северная Каролина. Что происходит в Шарлотте? Демократы уничтожат его, как и все остальное, шаг за шагом!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. Заруцкой было 23 года.