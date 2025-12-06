https://ria.ru/20251206/khegset-2060358417.html
Глава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими
Глава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими - РИА Новости, 06.12.2025
Глава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими
Министр войны США Пит Хегсет назвал историческими вложения страны в вооруженные силы, происходящие при президенте Дональда Трампа, следующие поколения... РИА Новости, 06.12.2025
Глава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими
Хегсет: США вкладывают в армию столько, что следующие поколения будут вспоминать