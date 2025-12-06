Рейтинг@Mail.ru
23:46 06.12.2025
Глава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими

Хегсет: США вкладывают в армию столько, что следующие поколения будут вспоминать

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет назвал историческими вложения страны в вооруженные силы, происходящие при президенте Дональда Трампа, следующие поколения американцев будут вспоминать о них.
"Он (Трамп - ред.) восстановил сильный сфокусированный и реалистический подход к национальной обороне. Обеспечил исторические инвестиции в оборону", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Следующие поколения американцев будут говорить о наращивании военной мощи США, которое происходит при Трампе, подчеркнул Хегсет.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Вчера, 23:35
 
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Заголовок открываемого материала