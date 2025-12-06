https://ria.ru/20251206/ssha-2060358651.html
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе - РИА Новости, 06.12.2025
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не позволит соперникам размещать в Западном полушарии угрожающее Вашингтону оружие. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T23:48:00+03:00
2025-12-06T23:48:00+03:00
2025-12-06T23:54:00+03:00
сша
в мире
вашингтон (штат)
калифорния
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014330529_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d5e2a0c7bbc9a2b036efea1777fa7a2d.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060357570.html
сша
вашингтон (штат)
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014330529_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1a58b6ccb0e01b0c84e105796c54cca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, вашингтон (штат), калифорния, пит хегсет, министерство обороны сша
США, В мире, Вашингтон (штат), Калифорния, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
Глава Пентагона: США не дадут противникам размещать оружие в западном полушарии