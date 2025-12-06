Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 06.12.2025 (обновлено: 23:54 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/ssha-2060358651.html
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе - РИА Новости, 06.12.2025
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не позволит соперникам размещать в Западном полушарии угрожающее Вашингтону оружие. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T23:48:00+03:00
2025-12-06T23:54:00+03:00
сша
в мире
вашингтон (штат)
калифорния
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014330529_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d5e2a0c7bbc9a2b036efea1777fa7a2d.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060357570.html
сша
вашингтон (штат)
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014330529_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1a58b6ccb0e01b0c84e105796c54cca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, вашингтон (штат), калифорния, пит хегсет, министерство обороны сша
США, В мире, Вашингтон (штат), Калифорния, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе

Глава Пентагона: США не дадут противникам размещать оружие в западном полушарии

© AP Photo / Alex BrandonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не позволит соперникам размещать в Западном полушарии угрожающее Вашингтону оружие.
"Мы отвергаем возможности соперников по размещению сил или других угроз в нашем полушарии", - сказал глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Вчера, 23:35
 
СШАВ миреВашингтон (штат)КалифорнияПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала