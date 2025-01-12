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Снег в Петербурге убирают в круглосуточном режиме
Снег в Петербурге убирают в круглосуточном режиме - РИА Новости, 12.01.2025
Снег в Петербурге убирают в круглосуточном режиме
Коммунальные службы в Санкт-Петербурге работают в усиленном режиме в связи с рекордными снегопадами, уборка снега ведется в круглосуточном режиме, сообщила... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T23:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Коммунальные службы в Санкт-Петербурге работают в усиленном режиме в связи с рекордными снегопадами, уборка снега ведется в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. За прошедшие выходные в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество снега - от 25 до 30 сантиметров в зависимости от района. По поручению губернатора города Александра Беглова все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. За расчистку городских магистралей ежедневно отвечали более 1000 единиц спецтехники и порядка 1100 специалистов ручного труда. Работа по уборке снега продолжается в круглосуточном режиме. "Работы продолжаются и ночью, идет зачистка пешеходных переходов, подходов к остановкам транспорта и соцобъектам. За сутки с городских улиц на снегоприемные и снегоплавильные пункты вывозится от 25 до 30 тысяч кубометров снега", - говорится в сообщении. Интенсивная уборка также ведется и во дворах, где работало порядка 9 тысяч дворников, задействовано более 1000 единиц уборочной техники и более 800 средств малой механизации. Очищено более 40 тысяч квадратных метров внутриквартальных территорий, вывезено 3 тысячи кубометров снега. Также велась активная работа по очистке кровель от снега и наледи. Более 900 кровельщиков за выходные очистили более 3 тысяч кровель. "Главная задача в такие дни – обеспечить бесперебойное движение транспорта и дать возможность беспрепятственного прохода для пешеходов. Основные усилия направлены на расчистку проезжей части и остановочных площадок, уборку пешеходных переходов и тротуаров. Особое внимание уделено территориям возле социальных объектов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993388143.html
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россия, санкт-петербург, александр беглов, общество, погода
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество, Погода
Снег в Петербурге убирают в круглосуточном режиме
Администрация Беглова: уборку снега в Петербурге продолжают в круглосуточно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Коммунальные службы в Санкт-Петербурге работают в усиленном режиме в связи с рекордными снегопадами, уборка снега ведется в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
За прошедшие выходные в Санкт-Петербурге
выпало рекордное количество снега - от 25 до 30 сантиметров в зависимости от района. По поручению губернатора города Александра Беглова
все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. За расчистку городских магистралей ежедневно отвечали более 1000 единиц спецтехники и порядка 1100 специалистов ручного труда. Работа по уборке снега продолжается в круглосуточном режиме.
"Работы продолжаются и ночью, идет зачистка пешеходных переходов, подходов к остановкам транспорта и соцобъектам. За сутки с городских улиц на снегоприемные и снегоплавильные пункты вывозится от 25 до 30 тысяч кубометров снега", - говорится в сообщении.
Интенсивная уборка также ведется и во дворах, где работало порядка 9 тысяч дворников, задействовано более 1000 единиц уборочной техники и более 800 средств малой механизации. Очищено более 40 тысяч квадратных метров внутриквартальных территорий, вывезено 3 тысячи кубометров снега. Также велась активная работа по очистке кровель от снега и наледи. Более 900 кровельщиков за выходные очистили более 3 тысяч кровель.
"Главная задача в такие дни – обеспечить бесперебойное движение транспорта и дать возможность беспрепятственного прохода для пешеходов. Основные усилия направлены на расчистку проезжей части и остановочных площадок, уборку пешеходных переходов и тротуаров. Особое внимание уделено территориям возле социальных объектов", - отмечается в сообщении.