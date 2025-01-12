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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 12.01.2025 (обновлено: 23:23 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/gusev-1993390034.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.01.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T23:21:00+03:00
2025-01-12T23:23:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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