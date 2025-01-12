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Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.01.2025
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:54:00+03:00
2025-01-12T22:54:00+03:00
2025-01-12T23:19:00+03:00
сумы
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Сумы — <...> по пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — сказал собеседник агентства. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html
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Сумы, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Сумская область, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
Лебедев сообщил о ликвидации 2 высших офицеров ВСУ после удара в районе Сум