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Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 12.01.2025 (обновлено: 23:19 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/podpole-1993388289.html
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.01.2025
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:54:00+03:00
2025-01-12T23:19:00+03:00
сумы
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
сумская область
в мире
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Сумы — &lt;...&gt; по пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — сказал собеседник агентства. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html
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сумы
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сумы, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев, сумская область, в мире, дмитрий песков
Сумы, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Сумская область, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил о ликвидации 2 высших офицеров ВСУ после удара в районе Сум

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Сумы — <...> по пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Вчера, 22:17
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФСергей ЛебедевСумская областьВ миреДмитрий Песков
 
 
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