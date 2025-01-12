https://ria.ru/20250112/podpole-1993388289.html

Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.01.2025

Подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области

Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T22:54:00+03:00

2025-01-12T22:54:00+03:00

2025-01-12T23:19:00+03:00

сумы

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Как минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в направлении Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Сумы — <...> по пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера", — сказал собеседник агентства. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область

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сумы, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев, сумская область, в мире, дмитрий песков