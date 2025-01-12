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Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров - РИА Новости, 13.01.2025
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22:39 12.01.2025 (обновлено: 06:19 13.01.2025)
https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html
Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров - РИА Новости, 13.01.2025
Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-12T22:39:00+03:00
2025-01-13T06:19:00+03:00
россия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_0:34:3194:1831_1920x0_80_0_0_e32c8c6bcf5435ae4e1dd3869c36e5ac.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия загрязнений нефтепродуктов с побережья Чёрного моря. Гуров опубликовал видео Telegram-канала Baza, на котором Урайкин накричал на волонтеров за публикацию видео с жалобами на закрытие волонтерского центра. В свою очередь добровольцы спрашивали чиновника, какую видеозапись он имеет в виду, и предлагали найти настоящих авторов. Тем не менее Урайкин утверждал, что видео снимали те самые волонтеры, на которых он кричал на записи Baza. "Произошедшее в Краснодарском крае – недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений", - написал Гуров. Глава Росмолодежи также призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html
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россия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
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россия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, Черное море, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Гуров счел недопустимым крик чиновника на волонтеров в Анапе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия загрязнений нефтепродуктов с побережья Чёрного моря.
Гуров опубликовал видео Telegram-канала Baza, на котором Урайкин накричал на волонтеров за публикацию видео с жалобами на закрытие волонтерского центра. В свою очередь добровольцы спрашивали чиновника, какую видеозапись он имеет в виду, и предлагали найти настоящих авторов. Тем не менее Урайкин утверждал, что видео снимали те самые волонтеры, на которых он кричал на записи Baza.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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"Произошедшее в Краснодарском крае – недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений", - написал Гуров.
Глава Росмолодежи также призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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РоссияКраснодарский крайКерченский проливЧерное мореГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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