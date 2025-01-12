https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров - РИА Новости, 13.01.2025

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-12T22:39:00+03:00

2025-01-12T22:39:00+03:00

2025-01-13T06:19:00+03:00

россия

краснодарский край

керченский пролив

черное море

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия загрязнений нефтепродуктов с побережья Чёрного моря. Гуров опубликовал видео Telegram-канала Baza, на котором Урайкин накричал на волонтеров за публикацию видео с жалобами на закрытие волонтерского центра. В свою очередь добровольцы спрашивали чиновника, какую видеозапись он имеет в виду, и предлагали найти настоящих авторов. Тем не менее Урайкин утверждал, что видео снимали те самые волонтеры, на которых он кричал на записи Baza. "Произошедшее в Краснодарском крае – недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений", - написал Гуров. Глава Росмолодежи также призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html

https://ria.ru/20250112/mazut-1993352506.html

россия

краснодарский край

керченский пролив

черное море

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россия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе