Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
Глава Росмолодежи Гуров счел недопустимым крик чиновника на волонтеров в Анапе
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия загрязнений нефтепродуктов с побережья Чёрного моря.
Гуров опубликовал видео Telegram-канала Baza, на котором Урайкин накричал на волонтеров за публикацию видео с жалобами на закрытие волонтерского центра. В свою очередь добровольцы спрашивали чиновника, какую видеозапись он имеет в виду, и предлагали найти настоящих авторов. Тем не менее Урайкин утверждал, что видео снимали те самые волонтеры, на которых он кричал на записи Baza.
"Произошедшее в Краснодарском крае – недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений", - написал Гуров.
Глава Росмолодежи также призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.