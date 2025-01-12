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Азербайджан поставит газ Сербии - РИА Новости, 12.01.2025
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22:20 12.01.2025 (обновлено: 22:22 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/gaz-1993387030.html
Азербайджан поставит газ Сербии
Азербайджан поставит газ Сербии - РИА Новости, 12.01.2025
Азербайджан поставит газ Сербии
Руководство Азербайджана решило поставить газ Сербии, притом что некоторые другие страны его недополучат в связи с техническими сложностями, заявил президент... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:20:00+03:00
2025-01-12T22:22:00+03:00
в мире
азербайджан
сербия
александр вучич
экономика
энергетика
природный газ
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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Руководство Азербайджана решило поставить газ Сербии, притом что некоторые другие страны его недополучат в связи с техническими сложностями, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink. Накануне сербский лидер оповестил граждан, что официальный Баку сообщил Белграду, что не сможет поставлять газ согласно предыдущим договоренностям из-за проблем на месторождении Шах Дениз. "Возникли препятствия высшей силы, ответственность не на них, а на одной иностранной компании, так это и бывает. Но Ильхам Алиев, президент Азербайджана, наш большой друг. Он принял решение, и некоторые страны не будут некоторое время получать газ, но Сербия его получит своевременно. Большое и важное решение для нашей страны, наших людей, горжусь дружбой с Азербайджаном, президентом Алиевым и ожидаем его, как только он скажет, в Белграде", - заявил Вучич. Он уточнил, что предстоит провести заседание межправительственного совета по сотрудничеству Сербии и Азербайджана. Отношения двух стран, по словам президента, стратегические во всех сферах общественной жизни. Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в конце декабря 2024 года указал на важность совместного с республикой строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. Главным поставщиком газа в Сербию является российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубометров в год. Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября до конца отопительного сезона должна получать по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, всего до 400 миллионов. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Баку в начале сентября заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Сербию до 1 миллиарда кубометров. Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил в феврале 2024 года, что мощность соединительного газопровода от Болгарии к Сербии для поставок топлива из Азербайджана и сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в Греции может быть увеличена с 1,8 до 3,2 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html
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в мире, азербайджан, сербия, александр вучич, экономика, энергетика, природный газ
В мире, Азербайджан, Сербия, Александр Вучич, Экономика, Энергетика, Природный газ
Азербайджан поставит газ Сербии

Вучич: Азербайджан поставит газ Сербии, хотя другие страны его недополучат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Руководство Азербайджана решило поставить газ Сербии, притом что некоторые другие страны его недополучат в связи с техническими сложностями, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.
Накануне сербский лидер оповестил граждан, что официальный Баку сообщил Белграду, что не сможет поставлять газ согласно предыдущим договоренностям из-за проблем на месторождении Шах Дениз.
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11 января, 14:54
"Возникли препятствия высшей силы, ответственность не на них, а на одной иностранной компании, так это и бывает. Но Ильхам Алиев, президент Азербайджана, наш большой друг. Он принял решение, и некоторые страны не будут некоторое время получать газ, но Сербия его получит своевременно. Большое и важное решение для нашей страны, наших людей, горжусь дружбой с Азербайджаном, президентом Алиевым и ожидаем его, как только он скажет, в Белграде", - заявил Вучич.
Он уточнил, что предстоит провести заседание межправительственного совета по сотрудничеству Сербии и Азербайджана. Отношения двух стран, по словам президента, стратегические во всех сферах общественной жизни.
Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в конце декабря 2024 года указал на важность совместного с республикой строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Главным поставщиком газа в Сербию является российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубометров в год.
Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября до конца отопительного сезона должна получать по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, всего до 400 миллионов.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Баку в начале сентября заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Сербию до 1 миллиарда кубометров.
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил в феврале 2024 года, что мощность соединительного газопровода от Болгарии к Сербии для поставок топлива из Азербайджана и сжиженного природного газа (СПГ) из терминалов в Греции может быть увеличена с 1,8 до 3,2 миллиарда кубометров в год.
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