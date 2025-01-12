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В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов - РИА Новости, 12.01.2025
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22:50 12.01.2025 (обновлено: 23:21 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993388143.html
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов - РИА Новости, 12.01.2025
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:50:00+03:00
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россия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
безопасность
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры."&lt;...&gt; Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", — заявили в ведомстве.Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.
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россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, безопасность, общество
Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Безопасность, Общество
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

В Пулково задержали около 90 рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"<...> Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.
Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.
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РоссияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураБезопасностьОбщество
 
 
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