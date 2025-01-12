https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993388143.html

В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов - РИА Новости, 12.01.2025

В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.01.2025

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2025-01-12T22:50:00+03:00

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россия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры."<...> Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", — заявили в ведомстве.Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.

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россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, безопасность, общество