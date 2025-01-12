https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993388143.html
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов - РИА Новости, 12.01.2025
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:50:00+03:00
2025-01-12T22:50:00+03:00
2025-01-12T23:21:00+03:00
россия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
безопасность
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры."<...> Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", — заявили в ведомстве.Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.
https://ria.ru/20250112/peterburg-1993389566.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, безопасность, общество
Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Безопасность, Общество
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
В Пулково задержали около 90 рейсов из-за снегопада