https://ria.ru/20250112/amerika-1993387386.html

В США раскритиковали "наследство" Байдена

В США раскритиковали "наследство" Байдена - РИА Новости, 12.01.2025

В США раскритиковали "наследство" Байдена

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News заявил о катастрофической ситуации в стране, оставшейся после президента Джо Байдена. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T22:27:00+03:00

2025-01-12T22:27:00+03:00

2025-01-12T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News заявил о катастрофической ситуации в стране, оставшейся после президента Джо Байдена."Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике. Байден повысил госдолг на триллионы долларов. <...> Цены на нефть взлетели до небес в последние два месяца администрации Джо Байдена, в том числе из-за решений, принятых им", — сказал он.Вэнс отметил, что американское население устало от плачевного экономического положения, поэтому на выборах президента победил Дональд Трамп.Действие потолка госдолга временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности. С 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга. При этом, по словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер для избежания дефолта. Трамп в конце декабря раскритиковал это изменение, назвав одним из самых глупых политических решений Республиканской партии.Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за 2024 год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.Согласно последним доступным данным, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на семь процентов, или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на данный момент, — 286,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250112/politika-1993377773.html

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сша, россия, джо байден, дональд трамп, джанет йеллен, в мире