https://ria.ru/20250112/ukraina-1993388933.html

Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии

Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии - РИА Новости, 12.01.2025

Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык во время... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T23:06:00+03:00

2025-01-12T23:06:00+03:00

2025-01-12T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии, сообщило украинское издание "Страна.ua". Издание пишет, во время выступления актрисы на вручении премии имени Сергея Параджанова ее перебили выкриком из зала с требованием перейти на украинский. Она отказалась. "На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке", - приводит слова Кадочниковой "Страна.ua". По информации издания, в ответ зал начал аплодировать. Как утверждает "Страна.ua", перейти на украинский требовал активист Руслан Кошовенко, который после инцидента оскорбительно высказался в адрес актрисы и удивился, что весь зал накинулся на него. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991052314.html

https://ria.ru/20250112/obysk-1993355039.html

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в мире, украина, русский язык в мире