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Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии - РИА Новости, 12.01.2025
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Культура
 
23:06 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993388933.html
Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии
Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии - РИА Новости, 12.01.2025
Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии
Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык во время... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T23:06:00+03:00
2025-01-12T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии, сообщило украинское издание "Страна.ua". Издание пишет, во время выступления актрисы на вручении премии имени Сергея Параджанова ее перебили выкриком из зала с требованием перейти на украинский. Она отказалась. "На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке", - приводит слова Кадочниковой "Страна.ua". По информации издания, в ответ зал начал аплодировать. Как утверждает "Страна.ua", перейти на украинский требовал активист Руслан Кошовенко, который после инцидента оскорбительно высказался в адрес актрисы и удивился, что весь зал накинулся на него. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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в мире, украина, русский язык в мире
Культура, В мире, Украина, Русский язык в мире
Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии

Актриса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Издание пишет, во время выступления актрисы на вручении премии имени Сергея Параджанова ее перебили выкриком из зала с требованием перейти на украинский. Она отказалась.
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"На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке", - приводит слова Кадочниковой "Страна.ua".
По информации издания, в ответ зал начал аплодировать. Как утверждает "Страна.ua", перейти на украинский требовал активист Руслан Кошовенко, который после инцидента оскорбительно высказался в адрес актрисы и удивился, что весь зал накинулся на него.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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