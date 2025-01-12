https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html

Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области

Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области - РИА Новости, 12.01.2025

Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области

В направлении села Малая Кохновка Полтавской области нанесли удар по колонии, где ВСУ изготавливают беспилотники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T22:17:00+03:00

2025-01-12T22:17:00+03:00

2025-01-12T23:11:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В направлении села Малая Кохновка Полтавской области нанесли удар по колонии, где ВСУ изготавливают беспилотники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кременчуг — прилет. Сопротивление пишет, что звук прилета шел со стороны пригорода Малая Кохновка. Известно, что там находится ИТК и городок внутренних войск. В колонии несколько цехов, в которых, по данным сопротивления, изготавливаются БПЛА. А также рядом расположены гаражи, вполне вмещающие по несколько фур каждый", — сказал он.По словам координатора, ближе к Кременчугу находится автосборочный завод, где ремонтирует тяжелую технику, в том числе ставят динамическую защиту на иностранные танки."Прилегает к колонии конно-спортивный клуб, который облюбовали иностранные посетители, чаще всего проживающие в коттеджах или гостинице на территории. Сопротивление сообщает, что в направлении взрыва направились скорые, в том числе иностранные, которые едут только к очень серьезным пациентам", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993379018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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