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Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 12.01.2025 (обновлено: 23:11 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html
Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области
Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области - РИА Новости, 12.01.2025
Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области
В направлении села Малая Кохновка Полтавской области нанесли удар по колонии, где ВСУ изготавливают беспилотники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:17:00+03:00
2025-01-12T23:11:00+03:00
полтавская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей лебедев
украина
кременчуг
в мире
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В направлении села Малая Кохновка Полтавской области нанесли удар по колонии, где ВСУ изготавливают беспилотники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кременчуг — прилет. Сопротивление пишет, что звук прилета шел со стороны пригорода Малая Кохновка. Известно, что там находится ИТК и городок внутренних войск. В колонии несколько цехов, в которых, по данным сопротивления, изготавливаются БПЛА. А также рядом расположены гаражи, вполне вмещающие по несколько фур каждый", — сказал он.По словам координатора, ближе к Кременчугу находится автосборочный завод, где ремонтирует тяжелую технику, в том числе ставят динамическую защиту на иностранные танки."Прилегает к колонии конно-спортивный клуб, который облюбовали иностранные посетители, чаще всего проживающие в коттеджах или гостинице на территории. Сопротивление сообщает, что в направлении взрыва направились скорые, в том числе иностранные, которые едут только к очень серьезным пациентам", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993379018.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
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полтавская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, украина, кременчуг, в мире, дмитрий песков
Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Украина, Кременчуг, В мире, Дмитрий Песков
Подполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области

Лебедев сообщил об ударе по месту сборки БПЛА и ремонта техники у Малой Кохновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В направлении села Малая Кохновка Полтавской области нанесли удар по колонии, где ВСУ изготавливают беспилотники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кременчуг — прилет. Сопротивление пишет, что звук прилета шел со стороны пригорода Малая Кохновка. Известно, что там находится ИТК и городок внутренних войск. В колонии несколько цехов, в которых, по данным сопротивления, изготавливаются БПЛА. А также рядом расположены гаражи, вполне вмещающие по несколько фур каждый", — сказал он.
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По словам координатора, ближе к Кременчугу находится автосборочный завод, где ремонтирует тяжелую технику, в том числе ставят динамическую защиту на иностранные танки.
"Прилегает к колонии конно-спортивный клуб, который облюбовали иностранные посетители, чаще всего проживающие в коттеджах или гостинице на территории. Сопротивление сообщает, что в направлении взрыва направились скорые, в том числе иностранные, которые едут только к очень серьезным пациентам", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевУкраинаКременчугВ миреДмитрий Песков
 
 
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