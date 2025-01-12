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Львова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии - РИА Новости, 12.01.2025
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22:33 12.01.2025 (обновлено: 22:35 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/semya-1993387582.html
Львова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии
Львова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии - РИА Новости, 12.01.2025
Львова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии
Аппарат детского омбудсмена помог обратившейся за помощью семье с двумя детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог обратившейся за помощью семье с двумя детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье. Сразу после обращения семьи искали способ оказать содействие в возвращении из Сирийской Арабской Республики в Россию, были на связи", - написала она. По словам Львовой-Беловой семья поедет в Санкт-Петербург к родственникам. Детский омбудсмен поблагодарила за помощь Минобороны и МИД России, а также посольство РФ в Сирии.
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россия, сирия, мария львова-белова, в мире, общество
Россия, Сирия, Мария Львова-Белова, В мире, Общество
Львова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии

Львова-Белова: семье с двумя детьми помогли вернуться в Россию из Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог обратившейся за помощью семье с двумя детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье. Сразу после обращения семьи искали способ оказать содействие в возвращении из Сирийской Арабской Республики в Россию, были на связи", - написала она.
По словам Львовой-Беловой семья поедет в Санкт-Петербург к родственникам. Детский омбудсмен поблагодарила за помощь Минобороны и МИД России, а также посольство РФ в Сирии.
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