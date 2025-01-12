https://ria.ru/20250112/ulyanov-1993387990.html
Ульянов прокомментировал отказ Польши пропустить борт словацкой делегации
Ульянов прокомментировал отказ Польши пропустить борт словацкой делегации - РИА Новости, 12.01.2025
Ульянов прокомментировал отказ Польши пропустить борт словацкой делегации
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал решение Польши не пропускать через свое воздушное пространство направлявшийся в РФ... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:47:00+03:00
2025-01-12T22:47:00+03:00
2025-01-12T22:47:00+03:00
в мире
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андрей данко
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал решение Польши не пропускать через свое воздушное пространство направлявшийся в РФ самолет делегации парламента Словакии "за гранью воображения". Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко ранее сообщил, что Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, она летела в Москву через Чехию и Германию. "Отношения между странами-членами ЕС стали довольно сложными из-за разницы в подходах к вопросу войны и мира. Решение закрыть воздушное пространство для оппонентов из другой страны - за гранью воображения", - написал Ульянов в соцсети Х. В воскресенье источник РИА Новости заявил, что словацкая делегация во главе с Данко прибыла в Москву с визитом. Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993324230.html
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в мире, польша, словакия, россия, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, андрей данко
В мире, Польша, Словакия, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, Андрей Данко
Ульянов прокомментировал отказ Польши пропустить борт словацкой делегации
Ульянова удивил запрет словацкой делегации пролететь в Россию через Польшу