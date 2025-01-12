Рейтинг@Mail.ru
Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 12.01.2025 (обновлено: 23:41 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/khorvatiya-1993389820.html
Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах
Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах - РИА Новости, 12.01.2025
Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, провозгласил победу на... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T23:19:00+03:00
2025-01-12T23:41:00+03:00
в мире
хорватия
зоран миланович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848727781_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_aff62fec39edd0a98c5ed58ebe2f707e.jpg
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, провозгласил победу на выборах.&quot;Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне... Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные - за оставшийся 1%&quot;, - заявил Миланович журналистам в избирательном штабе, поблагодарил сторонников и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей.Согласно данным с 99,59% участков на официальном сайте ГИК Миланович получает 1 117 751 голосов, Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) – 379 201 голосов, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,17%.Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом.Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления. правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.Роль правительстваВнутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ.Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.
https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html
https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848727781_192:0:2836:1983_1920x0_80_0_0_ba9a70b1bd2c61806b743d1d355bbf3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, зоран миланович
В мире, Хорватия, Зоран Миланович
Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович провозгласил победу на выборах

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, провозгласил победу на выборах.
«

"Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне... Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные - за оставшийся 1%", - заявил Миланович журналистам в избирательном штабе, поблагодарил сторонников и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.

Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей.
Согласно данным с 99,59% участков на официальном сайте ГИК Миланович получает 1 117 751 голосов, Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) – 379 201 голосов, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,17%.
Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом.
Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.
Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления. правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.
Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.
Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Миланович пообещал бороться за самостоятельность Хорватии в случае победы
30 декабря 2024, 02:12

Роль правительства

Внутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ.
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде
3 января, 12:20
 
В миреХорватияЗоран Миланович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала