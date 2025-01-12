https://ria.ru/20250112/khorvatiya-1993389820.html

Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах

Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах - РИА Новости, 12.01.2025

Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, провозгласил победу на... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T23:19:00+03:00

2025-01-12T23:19:00+03:00

2025-01-12T23:41:00+03:00

в мире

хорватия

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, который лидирует с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, провозгласил победу на выборах."Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне... Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные - за оставшийся 1%", - заявил Миланович журналистам в избирательном штабе, поблагодарил сторонников и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии HDZ.Волеизъявление в воскресенье проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тысячи участках на территории Хорватии и на 105 местах для голосования в 38 других странах. Правом голоса обладали 3 769 598 человек. ГИК аккредитовала 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей.Согласно данным с 99,59% участков на официальном сайте ГИК Миланович получает 1 117 751 голосов, Приморац от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) – 379 201 голосов, процентное соотношение не указано. Явка составила 44,17%.Миланович родился в 1966 году в Загребе, окончил юридический факультет. В 2011-2016 годах занимал пост премьера Хорватии, с 2020 года является ее президентом.Он фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хотя и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность, в соответствии с конституцией.Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность санкций Запада против РФ, выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте. Несмотря на его заявления. правительство Хорватии оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.Роль правительстваВнутренней и внешней политикой Хорватии управляет правительство страны, которое проводит курс на модернизацию и оснащение армии, готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в декабре о выделении правительством дополнительных средств на покупку восьми систем РЗСО HIMARS, ракет GMLRS и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов и модернизированных систем РЛС. Он уточнил, что оборонный бюджет Хорватии в 2025 году в соответствии с обязательствами перед НАТО превысит 2% ВВП, и составит около 2,1-2,15% ВВП. Вместо переданных Украине 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах) Загреб закупит 50 немецких Leopard 2A8, старые МиГ-21 заменили на 12 Rafale, закупаются БПМ Bradley, бронемашины Patria, БПЛА Байрактар, системы ПЗРК Mistral, ожидаются крупные вложения в ВМФ.Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20241230/milanovich-1992035354.html

https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

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в мире, хорватия, зоран миланович