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Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 11.07.2024
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:59
2024-07-11T22:59
2024-07-11T23:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин в Петербурге в четверг принимал участие в Парламентском форуме БРИКС. В ходе поездки он провел также отдельную встречу в главой города.
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санкт-петербург, политика, россия, владимир путин, александр беглов, брикс
Санкт-Петербург, Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, БРИКС
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
Президент РФ Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым