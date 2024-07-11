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Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 11.07.2024
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22:59 11.07.2024 (обновлено: 23:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1959105229.html
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 11.07.2024
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:59
2024-07-11T23:32
санкт-петербург
политика
россия
владимир путин
александр беглов
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин в Петербурге в четверг принимал участие в Парламентском форуме БРИКС. В ходе поездки он провел также отдельную встречу в главой города.
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санкт-петербург, политика, россия, владимир путин, александр беглов, брикс
Санкт-Петербург, Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, БРИКС
Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым

Президент РФ Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Путин в Петербурге в четверг принимал участие в Парламентском форуме БРИКС. В ходе поездки он провел также отдельную встречу в главой города.
 
Санкт-ПетербургПолитикаРоссияВладимир ПутинАлександр БегловБРИКС
 
 
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