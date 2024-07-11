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Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым

Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 11.07.2024

Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:59

2024-07-11T22:59

2024-07-11T23:32

санкт-петербург

политика

россия

владимир путин

александр беглов

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин в Петербурге в четверг принимал участие в Парламентском форуме БРИКС. В ходе поездки он провел также отдельную встречу в главой города.

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санкт-петербург, политика, россия, владимир путин, александр беглов, брикс