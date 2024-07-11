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Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024
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23:13 11.07.2024 (обновлено: 23:29 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1959106916.html
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:13
2024-07-11T23:29
в мире
флорида
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
нато
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил РИА Новости информированный источник. "Подтверждаю", - сказал собеседник, знакомый с деталями расписания бывшего хозяина Белого дома. Предполагается, что встреча двух политиков состоится по завершении проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.
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в мире, флорида, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, нато
В мире, Флорида, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, НАТО
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг

Трамп планирует встретиться с Орбаном в поместье во Флориде в четверг вечером

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил РИА Новости информированный источник.
"Подтверждаю", - сказал собеседник, знакомый с деталями расписания бывшего хозяина Белого дома. Предполагается, что встреча двух политиков состоится по завершении проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В США назвали миротворческие усилия Орбана авантюризмом
Вчера, 18:52
 
В миреФлоридаСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанНАТО
 
 
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