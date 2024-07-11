https://ria.ru/20240711/vstrecha-1959106916.html

Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг

Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024

Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:13

2024-07-11T23:13

2024-07-11T23:29

в мире

флорида

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нато

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил РИА Новости информированный источник. "Подтверждаю", - сказал собеседник, знакомый с деталями расписания бывшего хозяина Белого дома. Предполагается, что встреча двух политиков состоится по завершении проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.

https://ria.ru/20240711/ssha-1959073120.html

флорида

сша

венгрия

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в мире, флорида, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, нато