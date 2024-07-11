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Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг - РИА Новости, 11.07.2024
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:13
2024-07-11T23:13
2024-07-11T23:29
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг вечером планирует провести в своем поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подтвердил РИА Новости информированный источник. "Подтверждаю", - сказал собеседник, знакомый с деталями расписания бывшего хозяина Белого дома. Предполагается, что встреча двух политиков состоится по завершении проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.
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в мире, флорида, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, нато
В мире, Флорида, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, НАТО
Источник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
Трамп планирует встретиться с Орбаном в поместье во Флориде в четверг вечером