Молдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД
Попшой: Молдавии нужно время, чтобы убедить людей в важности членства в НАТО
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил на саммите НАТО, что властям страны понадобится немало времени, чтобы убедить людей в важности членства в альянсе, поскольку они верят в защиту нейтрального статуса страны.
Отвечая на вопрос журналистов, в какой союз Молдавия войдет раньше - в НАТО или в ЕС, Попшой заметил, что вступление в Евросоюз явно произойдет раньше.
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По его словам, в связи с рядом факторов людям в Молдавии внушили, что "нейтралитет - это гарантия безопасности". "Может это и так для Швейцарии, но для нас это большой вопрос… в наших особых обстоятельствах понадобится время, пока мы будем способны в демократическом процессе убедить людей, что НАТО - это реальное решение", - заявил Попшой.
По его словам, политическое руководство страны проводит открытые беседы с гражданами, чтобы обсудить уязвимости в обороне, а также способы борьбы с ними, чтобы объяснить, насколько страна нуждается в защите.
"Если вы спросите меня, то я скажу, что НАТО является гарантией безопасности не только в нашем регионе, но и в любом другом месте мира", - подчеркнул Попшой.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.