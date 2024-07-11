https://ria.ru/20240711/moldavija-1959109289.html

Молдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД

Молдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД - РИА Новости, 11.07.2024

Молдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил на саммите НАТО, что властям страны понадобится немало времени, чтобы убедить людей в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:54

2024-07-11T23:54

2024-07-11T23:54

в мире

молдавия

швейцария

сша

михай попшой

майя санду

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил на саммите НАТО, что властям страны понадобится немало времени, чтобы убедить людей в важности членства в альянсе, поскольку они верят в защиту нейтрального статуса страны. Отвечая на вопрос журналистов, в какой союз Молдавия войдет раньше - в НАТО или в ЕС, Попшой заметил, что вступление в Евросоюз явно произойдет раньше. По его словам, в связи с рядом факторов людям в Молдавии внушили, что "нейтралитет - это гарантия безопасности". "Может это и так для Швейцарии, но для нас это большой вопрос… в наших особых обстоятельствах понадобится время, пока мы будем способны в демократическом процессе убедить людей, что НАТО - это реальное решение", - заявил Попшой. По его словам, политическое руководство страны проводит открытые беседы с гражданами, чтобы обсудить уязвимости в обороне, а также способы борьбы с ними, чтобы объяснить, насколько страна нуждается в защите. "Если вы спросите меня, то я скажу, что НАТО является гарантией безопасности не только в нашем регионе, но и в любом другом месте мира", - подчеркнул Попшой. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, швейцария, сша, михай попшой, майя санду, нато, евросоюз