https://ria.ru/20240711/poisk-1959108160.html

В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня

В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня - РИА Новости, 11.07.2024

В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня

Потерявшегося в калининградском лесу 65-летнего мужчину нашли спустя трое суток, его искали спасатели, кинологи и волонтеры МЧС России, сообщило ведомство в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:40

2024-07-11T23:40

2024-07-11T23:41

происшествия

здоровье - общество

россия

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потерявшегося в калининградском лесу 65-летнего мужчину нашли спустя трое суток, его искали спасатели, кинологи и волонтеры МЧС России, сообщило ведомство в Telegram-канале. По его данным, 65-летний житель Калининградской области отправился в лес за грибами и пропал, его искали спасатели Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда и кинологи МЧС России, а также волонтеры. "Мужчина найден через трое суток", — заявили в ведомстве. Спасатели обследовали более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау. Уточняется, что специалисты на квадроцикле вывезли его из леса и передали врачам.

https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html

россия

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происшествия, здоровье - общество, россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)