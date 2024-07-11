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В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня - РИА Новости, 11.07.2024
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23:40 11.07.2024 (обновлено: 23:41 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/poisk-1959108160.html
В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня
В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня - РИА Новости, 11.07.2024
В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня
Потерявшегося в калининградском лесу 65-летнего мужчину нашли спустя трое суток, его искали спасатели, кинологи и волонтеры МЧС России, сообщило ведомство в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:40
2024-07-11T23:41
происшествия
здоровье - общество
россия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потерявшегося в калининградском лесу 65-летнего мужчину нашли спустя трое суток, его искали спасатели, кинологи и волонтеры МЧС России, сообщило ведомство в Telegram-канале. По его данным, 65-летний житель Калининградской области отправился в лес за грибами и пропал, его искали спасатели Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда и кинологи МЧС России, а также волонтеры. "Мужчина найден через трое суток", — заявили в ведомстве. Спасатели обследовали более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау. Уточняется, что специалисты на квадроцикле вывезли его из леса и передали врачам.
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
россия
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происшествия, здоровье - общество, россия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня

В Калининградской области ушедшего за грибами пенсионера нашли через 3 дня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потерявшегося в калининградском лесу 65-летнего мужчину нашли спустя трое суток, его искали спасатели, кинологи и волонтеры МЧС России, сообщило ведомство в Telegram-канале.
По его данным, 65-летний житель Калининградской области отправился в лес за грибами и пропал, его искали спасатели Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда и кинологи МЧС России, а также волонтеры.
"Мужчина найден через трое суток", — заявили в ведомстве.
Спасатели обследовали более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау. Уточняется, что специалисты на квадроцикле вывезли его из леса и передали врачам.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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