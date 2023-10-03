https://ria.ru/20231003/astigmatizm-1900156472.html

Астигматизм: причины возникновения, лечение и меры профилактики

Астигматизм: что это такое, лечение, как видит человек, степени и причины

Астигматизм: причины возникновения, лечение и меры профилактики

Астигматизм глаз — заболевание, при котором возникает неправильная фокусировка зрения, человек начинает видеть искаженное, размытое изображение. Что это такое... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:08

2023-10-03T14:08

2023-10-03T14:08

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Астигматизм глаз — заболевание, при котором возникает неправильная фокусировка зрения, человек начинает видеть искаженное, размытое изображение. Что это такое простыми словами, его причины, степени развития, лечение и профилактика, — в материале РИА Новости.АстигматизмАстигматизм считается одной из наиболее распространенных патологий зрения, с которой человек может столкнуться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Это нарушение развивается тогда, когда роговица или хрусталик по различным причинам принимают неправильную (в данном случае — продолговатую, вытянутую) форму.“Астигматизм — это тип рефракционной ошибки глаза, который связан с неравномерной кривизной роговицы или хрусталика. Обычно глаза фокусируют свет на сетчатке, чтобы мы могли видеть четкие образы, но при астигматизме форма глаза немного искажена и свет, падающий на сетчатку, не фокусируется в одной точке, а распределяется по разным областям. В результате, живые объекты могут выглядеть искаженными, словно вытянутыми или сжатыми, а линии, которые должны быть прямыми, могут казаться изогнутыми”, — говорит Андрей Дехтяр, врач – офтальмолог ФНКЦ ФМБА России.Не случайно название “астигматизм” произошло от латинского термина “стигма”, что переводится как “точка”, и отрицательной частицы “а”.При астигматизме не играет роли, на каком расстоянии от глаза располагается тот или иной объект: в непосредственной близости или достаточно далеко. Четкость получаемого при взгляде на предмет изображения все равно страдает.В большинстве случаев заболевание наблюдается на обоих глазах, но в некоторых случаях может быть и односторонним. Очень часто вместе с ним у человека отмечаются и другие патологии зрения, например, дальнозоркость, близорукость.Причины и развитиеАстигматизм может быть:СимптомыЕсли у человека небольшая степень астигматизма, он долгое время может не догадываться о присутствии патологии, так как острота его зрения остается достаточно высокой. И даже если замечает небольшие отклонения от нормы (например, на большом расстоянии путает похожие по начертанию буквы или не может сразу разглядеть номер приближающегося автобуса), то может списывать это на усталость и перенапряжение глаз.Как правило, на ранней стадии первые симптомы проявляют себя в темное время суток. Человек может жаловаться на то, что изображение перед глазами словно размыто либо двоится, появляется слезоточивость и головная боль (последняя зачастую является следствием чрезмерной нагрузки на зрение).Как видит человек с астигматизмомПрежде всего человек, страдающий астигматизмом, отмечает значительное снижение четкости зрения. Расположенные вокруг объекты он видит словно сквозь туман, с размытыми очертаниями, искаженными, например, они могут быть немного растянуты по горизонтали.“Примером того, как видит человек с астигматизмом, может служить ситуация, когда при просмотре текста некоторые буквы выглядят четко, а другие — размыто или искаженно. Такой эффект приводит к утомляемости глаз, головным болям и затруднениям в чтении, вождении или выполнении работ, требующих высокой точности. Также люди с астигматизмом могут испытывать потребность в частом моргании при просмотре долгоиграющих видео”, — отмечает Андрей Дехтяр.Виды и степени“В классификации патологии существуют два основных вида: регулярный и нерегулярный. Регулярный астигматизм — наиболее распространенный тип, корректируется с помощью очков или линз. Если астигматизм не лечится или корректируется неправильно, то это приводит к усугублению проблем со зрением, воспалению глаз, головным болям и даже к развитию таких заболеваний, как амблиопия ("ленивый глаз", расстройство зрительного анализатора, при котором головной мозг не может совместить в одно изображение картинки, передаваемые двумя глазами) или косоглазие”, — говорит Андрей Дехтяр.Также можно выделить несколько видов астигматизма в зависимости от того, какая именно структура глаза имеет неправильную форму. Это может быть:Если дефект формы наблюдается сразу у нескольких из них, то можно вести речь о смешанной разновидности астигматизма.Выделяются еще несколько видов заболевания в зависимости от того, какая дополнительная патология зрения его сопровождает. Например, это может быть миопический астигматизм (если у человека также наблюдается близорукость) либо гиперметропический (когда сопутствующей патологией является дальнозоркость).По степени проявления астигматизм разделяется на:Существует физиологический астигматизм (величина которого составляет буквально до 0,5 диоптрий). Он встречается у большинства жителей планеты и не считается отклонением от нормы, его не нужно корректировать, только наблюдать, так как фактически это состояние не оказывает значимого влияния на зрение человека и не доставляет никакого дискомфорта.Во многих случаях подобный слабый астигматизм полностью компенсирует цилиарная мышца — внутренняя глазная мышца, которая способна слегка скорректировать форму хрусталика.Осложнения и чем опасенЕсли игнорировать симптомы и не принимать меры для коррекции, то развитие болезни может привести к значительному снижению остроты зрения. Как следствие, качество жизни человека при таком сценарии заметно страдает: ему сложно рассмотреть написанное, глаза быстро устают, особенно если приходится много времени проводить за компьютером, и прочее. Появляются и другие неприятные ощущения: головная боль, головокружение, вызванные постоянным перенапряжением глазных мышц.Есть у астигматизма и нежелательные эстетические последствия. Так как человеку, имеющему проблемы со зрением, часто приходится щуриться, то на лбу, вокруг глаз и на других участках лица могут появиться морщины.Особенности у детейОчень важное значение у детей имеет раннее выявление проблем со зрением. Если симптомы астигматизма не были вовремя обнаружены, это в дальнейшем может стать причиной развития еще более неприятного заболевания — амблиопии, может развиться косоглазие.Основная проблема заключается в том, что дети далеко не всегда (в силу возраста и по другим причинам) могут рассказать о том, что у них есть проблемы со зрением. Именно поэтому для их выявления в раннем возрасте важную роль играют регулярные профилактические осмотры у офтальмолога. Как правило, проблема обозначается именно во время таких визитов к врачу, когда ребенку проводятся стандартные диагностические процедуры.ДиагностикаЕсли у человека появились малейшие подозрения на астигматизм или он заметил, что его зрение стало не таким четким, как раньше, в первую очередь стоит записаться на прием к врачу-офтальмологу. В целом этого специалиста рекомендуется посещать регулярно, чтобы вовремя обнаружить любую, даже небольшую проблему.Существует целый ряд несложных диагностических процедур, которые позволяют выявить астигматизм даже на ранней стадии. Например, стандартная проверка остроты зрения при помощи таблицы с буквами разного размера, от большего — к меньшему. Чем меньше ошибок допускает человек во время такой проверки — тем лучше у него зрение.“Важной частью процесса излечения являются правильно проведенные диагностика и комплексное обследование, которое включает в себя рефрактометрию, специальные тесты для определения степени и формы астигматизма”, — говорит эксперт.Так, пациенту с подозрением на астигматизм может быть назначена кератометрия. Во время процедуры точно определяется, насколько искривлена роговица глаза. Одним из наиболее современных методов является кератотопография, которая позволяет создать трехмерную модель хрусталика и роговицы и максимально точно понять характеристики имеющейся патологии.Помимо этого офтальмолог может назначить процедуры, которые помогут определить причину возникновения астигматизма.Лечение глазПолностью вылечить астигматизм без своевременного использования методов коррекции либо соответствующей операции невозможно. Какой именно способ подходит человеку, должен решать врач-офтальмолог, основываясь на степени развития патологии и сопутствующих факторах. Важно понимать, что при своевременном обнаружении заболевания и его грамотной коррекции можно добиться того, чтобы астигматизм не прогрессировал.“Лечение астигматизма обычно заключается в коррекции зрения при помощи очков или контактных линз. Более серьезные случаи могут потребовать оперативного вмешательства, например, лазерной коррекции зрения”, — отмечает Андрей Дехтяр.ОчкиРекомендованы при небольшой степени астигматизма. Линзы подбираются таким образом, чтобы максимально компенсировать имеющийся дефект, а также, если у человека есть дальнозоркость или близорукость, помочь при этих патологиях. Очки при астигматизме делаются исключительно на заказ, так как установленные в них линзы должны учитывать сразу несколько индивидуальных параметров пациента.Очки считаются одним из самых доступных методов коррекции зрения при астигматизме, однако они не обладают долгосрочным эффектом, их задача — обеспечить человеку комфорт во время использования.Ночные и контактные линзыДля коррекции астигматизма используются не обычные, а специальные торические контактные линзы, свойства и эффективность которых практически идентичны характеристикам очков. Для многих именно такой метод коррекции зрения является наиболее приемлемым: линзы ценят за их размер, удобство в использовании (на них не образуется конденсат, их сложнее повредить в процессе эксплуатации и так далее).К тому же между глазами и даже самыми хорошими и качественными очками все равно остается определенное расстояние, а значит, при движении линзы смещаются, от этого страдает четкость зрения, могут появиться неприятные ощущения. В то время как линзы плотно прилегают к поверхности глаза и их смещение маловероятно.Линзы для коррекции астигматизма имеют особую форму, в них предусмотрен специальный балласт (уплотнение на поверхности) либо иные приспособления, которые не дают линзе смещаться в процессе использования.Существует и особый тип линз, так называемые ночные контактные линзы (или ортокератологические). Их полагается использовать исключительно в ночное время, зрение человека корректируется в процессе сна. В течение дня после пробуждения острота улучшается, но использовать подобный “аксессуар” следует постоянно, в противном случае эффект пропадает. Такие линзы создаются индивидуально, полностью соответствуя запросам конкретного пациента.Лазерная коррекцияЛазерная коррекция зрения — более радикальный метод борьбы с астигматизмом, который предполагает изменение формы роговицы. Его суть заключается в том, чтобы при помощи лазера удалить ее часть, тем самым значительно скорректировав форму для уменьшения степени проявления заболевания.Как правило, при проведении процедуры используется местная анестезия, она безболезненная и не требует длительного восстановления пациента. Перед проведением операции необходимо сдать определенный комплекс анализов.Противопоказания к операцииЛечение астигматизма оперативным путем имеет возрастные ограничения и не применяется для граждан моложе 18 лет.“Важное замечание: оперативное вмешательство может быть противопоказано при некоторых заболеваниях глаз или общем состоянии здоровья. К примеру, при наличии катаракты, глаукомы или других проблем”, - отмечает эксперт.Также подобную операцию нельзя проводить во время беременности, при наличии некоторых заболеваний (среди них - сахарный диабет или онкология). Повышенное внутриглазное давление тоже относится к перечню противопоказаний.Профилактика астигматизмаЕсли врожденный или наследственный астигматизм сложно предотвратить, то в случае с приобретенной патологией положительную роль могут сыграть даже самые простые меры профилактики.“Профилактика астигматизма заключается, прежде всего, в поддержании здорового образа жизни, регулярных проверках зрения у врача-офтальмолога, обеспечении подходящего освещения во время чтения или работы за компьютером, а также в гигиеничном использовании и уходе за контактными линзами”, — напоминает эксперт.Популярные вопросыТак как астигматизм — достаточно распространенная патология, у многих возникают вопросы о методах ее лечения, профилактики и прочего. Вот одни из самых популярных.Можно ли вылечитьАстигматизм достаточно хорошо поддается коррекции даже при серьезных нарушениях зрения. Главное — своевременно обратиться к врачу и соблюдать все рекомендации специалиста.Берут ли с астигматизмом в армиюВ данной ситуации все будет зависеть от степени астигматизма. При высокой степени гражданин освобождается от несения службы, при средней попадает в категорию “ограниченно годен”. Легкая степень не является веской причиной для отказа от службы в армии.

https://rsport.ria.ru/20230710/glaza-1883291156.html

https://sn.ria.ru/20171215/1511036172.html

https://rsport.ria.ru/20220508/zrenie-1787520553.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230303/blizorukost-1855657893.html

https://ria.ru/20230926/nauka-1898548682.html

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Алёна Пава

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, здоровье - общество, здоровье