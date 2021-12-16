https://ria.ru/20211216/poloskanie-1764128404.html

Марганцовка и йод не помогут: чем полоскать горло, чтобы снять боль

Чем полоскать горло при боли в домашних условиях: какие растворы и средства применять

Марганцовка и йод не помогут: чем полоскать горло, чтобы снять боль

Чем полоскать горло, как правильно разводить растворы и какие из них применяют при лечении, как справиться с болью в домашних условиях – ответы на эти вопросы в РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:46

2021-12-16T20:46

2021-12-16T20:46

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Чем полоскать горло, как правильно разводить растворы и какие из них применяют при лечении, как справиться с болью в домашних условиях – ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Почему болит горлоБоль в горле подразумевает наличие воспалительного процесса, вызывающего раздражение. Неприятные ощущения могут появляться во время глотания и разговоров или беспокоить постоянно. К дискомфорту в горле также могут приводить травмы верхних дыхательных путей, снижение иммунитета и другие причины.ЗаболеванияДля ОРВИ и гриппа острая боль в горле нехарактерна. Скорее будет наблюдаться першение, жжение, дискомфорт при глотании. Инкубационный период таких инфекций составляет от 1 до 14 дней. Типичный грипп у взрослых характеризуется внезапным началом с ознобом, высокой лихорадкой, выраженной общей слабостью, кашлем и болями в мышцах.При ангине сильная боль в горле, наиболее выраженная при глотании, является основным симптомом. Это опасное заболевание чревато серьезными осложнениями. Поэтому ангина требует обязательного врачебного вмешательства.Также боль в горле может быть симптомом ряда других заболеваний:Что вызывает больЧаще всего причинами неприятных ощущений в области верхних дыхательных путей становятся различные вирусные инфекции, для которых характерно увеличение шейных лимфоузлов, боль в суставах, повышение температуры, снижение работоспособности, утомляемость.Инфекции бактериального происхождения возникают при поражении слизистых патогенной, "вредной" микрофлорой. Боль обычно ощущается в области миндалин и сопровождается снижением общего тонуса, повышением температуры тела, покраснением горла, миндалин, их увеличением, присутствием на них пленки или вкраплений гноя и увеличением шейных лимфоузлов.Раздражение слизистой оболочки и, соответственно, появление боли в горле может вызвать испарение технических или строительных жидкостей, острая, твердая и сухая пища.Зачем полоскатьПолоскание горла – это самый эффективный метод предупреждения воспалительных процессов. Благодаря своему симптоматическому свойству процедура помогает снизить болезненные ощущения: растворы для полоскания оказывают местное анестезирующее действие.Также она позволяет мягко очистить ротовую полость, смывая с задней стенки горла и миндалин скапливающийся на их поверхности гной и другие токсические продукты воспаления.Как полоскатьЧтобы полоскание принесло как можно больше пользы и процесс происходил с максимальной эффективностью, необходимо соблюдать определенные правила:Чем полоскатьВо многих случаях люди даже не обращаются к врачам с жалобой на больное горло, а самостоятельно начинают готовить себе "домашние" растворы, как этому научили бабушки. И действительно такой метод лечения зачастую помогает снимать болевые симптомы и способствует выздоровлению. К тому же все ингредиенты находятся под рукой.Однако в случае серьезного заболевания приготовление растворов в домашних условиях не поможет. Для лечения ангины или вирусной инфекции лучше пользоваться лекарственными препаратами, которые пропишет лечащий врач.Солевые полосканияВ определенных концентрациях раствор соли оказывает лечебное свойство: он снимает отек, обладает противомикробной активностью, разжижает густую слизь, смывает скопившийся гной, способствуя уменьшению болевых ощущений в области гортани, глотки и миндалин.Для этого способа полоскания понадобится растворить одну чайную ложку морской соли в 250 мл теплой воды. Желательно повторять процедуру три-четыре раза в день и не стоит перебарщивать, так как соль раздражает слизистую гортани, а при появлении сильного сухого кашля не рекомендуется к использованию.Лекарственные препаратыПолоскание обезболивающими и противовоспалительными лекарственными препаратами наиболее эффективно при более серьезных случаях заболевания, чем начало простуды. Может назначаться врачом в дополнение к основной терапии.В большинстве случаев для полоскания горла используют водный раствор хлоргексидина 0,05 %, который обеззараживает зону воспаления. Процедуру требуется проводить с частотой 3–4 раза в день.В борьбе с болью в горле также поможет гексетидин. Растворы на его основе практически не всасываются в стенки гортани и способны оставаться продолжительное время на зараженной поверхности, что помогает действенно бороться с вредными бактериями. Однако в состав препарата входит спирт, поэтому его применение может негативно сказаться на состоянии слизистой рта и горла. Перед применением следует внимательно прочитать список побочных эффектов.0,25-процентный раствор перекиси водорода – достаточно экономный вариант по сравнению с остальными, но не менее эффективный. При контакте с поврежденной слизистой глотки и миндалин высвобождает активный кислород. За счет этого процесса происходит механическое очищение и частичная или полная потеря активности (инактивация) таких органических веществ, как белки и гной.Настои и отвары из травПомимо солевого раствора и лекарственных препаратов существует еще один способ полоскания горла: настоями и отварами из трав. Обычно используют те растения, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами.Чаще всего для приготовления лечебных растворов применяют следующие травы:Сколько раз в день полоскатьЧастота полосканий зависит от самого средства, а точнее от активности его компонентов. В среднем, процедуру стоит повторять 3–4 раза в день. Однако травяные настои из-за их по большей части профилактического свойства, разрешается использовать чаще (около 5-6 раз).На начальных стадиях (в первый день) заболевания рекомендуется полоскать горло ежечасно.Как и чем нельзя полоскатьИз-за большого количества "народных методов" многие ошибочно полагают, что некоторые вещества, такие как, например, марганцовка или раствор йода, тоже могут помочь справиться с болезненными ощущениями в области глотки, гортани и миндалин.На самом деле использовать раствор марганцовки или йода для полоскания горла нельзя. Марганцовка является сильным окислителем, который при неправильном приготовлении смеси может стать причиной серьезного ожога слизистой. При неверных соотношениях активного вещества и воды, а также неправильном применении раствор йода способен обжечь горло.Чтобы полоскание оказало нужный эффект и не навредило организму, важно не допускать следующих ошибок:Когда обращаться ко врачуПолоскания отнюдь не всегда помогают справиться с заболеваниями горла, снимая только симптомы. Важно своевременно сходить ко врачу, чтобы начать комплексную борьбу с источником инфекции.ПрофилактикаПредотвратить появление болезненных ощущений и дискомфорта в области гортани поможет профилактика. Для этого необходимо:"Инфекции и бактерии нередко попадают в горло через грязные руки или немытую пищу. Руки необходимо мыть с мылом в течение 30 секунд. Все овощи и фрукты тщательно промывать под проточной водой", - рассказал Николай Дубинин.

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https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

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