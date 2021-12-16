Марганцовка и йод не помогут: чем полоскать горло, чтобы снять боль
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Чем полоскать горло, как правильно разводить растворы и какие из них применяют при лечении, как справиться с болью в домашних условиях – ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.
Почему болит горло
Боль в горле подразумевает наличие воспалительного процесса, вызывающего раздражение. Неприятные ощущения могут появляться во время глотания и разговоров или беспокоить постоянно. К дискомфорту в горле также могут приводить травмы верхних дыхательных путей, снижение иммунитета и другие причины.
"С наступлением осенних холодов отмечается рост частоты респираторных заболеваний. Если боль в горле уменьшается или проходит после первой чашки теплого напитка, например чая, тогда переживать не стоит. Но если горло продолжает болеть, значит идет какой-то воспалительный процесс, нужно принимать меры и идти к доктору", - сообщила РИА Новости Анна Колесникова, врач-оториноларинголог, фониатр.
Заболевания
Женщина, заболевшая гриппом
Для ОРВИ и гриппа острая боль в горле нехарактерна. Скорее будет наблюдаться першение, жжение, дискомфорт при глотании. Инкубационный период таких инфекций составляет от 1 до 14 дней. Типичный грипп у взрослых характеризуется внезапным началом с ознобом, высокой лихорадкой, выраженной общей слабостью, кашлем и болями в мышцах.
При ангине сильная боль в горле, наиболее выраженная при глотании, является основным симптомом. Это опасное заболевание чревато серьезными осложнениями. Поэтому ангина требует обязательного врачебного вмешательства.
Также боль в горле может быть симптомом ряда других заболеваний:
- —инфекционный мононуклеоз – прием пищи практически невозможен, так как болевые ощущения сильные и острые;
- —аденовирусная инфекция – горло начинает болеть не сразу, а через пару дней после появления ряда других симптомов, неприятные ощущения умеренные;
- —вирусный фарингит – характерно чувство саднения, першения, сильный сухой кашель.
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Что вызывает боль
Чаще всего причинами неприятных ощущений в области верхних дыхательных путей становятся различные вирусные инфекции, для которых характерно увеличение шейных лимфоузлов, боль в суставах, повышение температуры, снижение работоспособности, утомляемость.
Инфекции бактериального происхождения возникают при поражении слизистых патогенной, "вредной" микрофлорой. Боль обычно ощущается в области миндалин и сопровождается снижением общего тонуса, повышением температуры тела, покраснением горла, миндалин, их увеличением, присутствием на них пленки или вкраплений гноя и увеличением шейных лимфоузлов.
Раздражение слизистой оболочки и, соответственно, появление боли в горле может вызвать испарение технических или строительных жидкостей, острая, твердая и сухая пища.
"При попадании в организм вирусы, бактерии или грибы начинают активное размножение. Именно они и вызывают болезненные ощущения в горле. Любое заболевание горла воздействует на слизистую оболочку гортани. Ее воспаление дает неприятный болезненный эффект", - рассказал Николай Дубинин, врач гигиенист-эпидемиолог.
Девушка пьет горячий напиток
Зачем полоскать
Полоскание горла – это самый эффективный метод предупреждения воспалительных процессов. Благодаря своему симптоматическому свойству процедура помогает снизить болезненные ощущения: растворы для полоскания оказывают местное анестезирующее действие.
Также она позволяет мягко очистить ротовую полость, смывая с задней стенки горла и миндалин скапливающийся на их поверхности гной и другие токсические продукты воспаления.
Как полоскать
Чтобы полоскание принесло как можно больше пользы и процесс происходил с максимальной эффективностью, необходимо соблюдать определенные правила:
- 1Начинать процедуру стоит на самых ранних этапах заболевания.
- 2Лекарственный препарат, смешанный с водой, или домашний раствор нельзя глотать.
- 3Полоскать горло следует только кипяченой теплой водой (температура не ниже 37 градусов).
- 4За полчаса до и сразу после процедуры нельзя есть и пить.
- 5Объема жидкости, равного одному глотку, для полоскания вполне достаточно, не нужно набирать слишком много воды в рот.
- 6Каждую порцию жидкости необходимо держать во рту в течение 10 секунд, после чего можно выплевывать. Общая длительность процедуры – не менее 30 секунд.
- 7Во время процесса голова должна быть запрокинута, нужно пытаться произносить протяжный звук "ы".
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Чем полоскать
Во многих случаях люди даже не обращаются к врачам с жалобой на больное горло, а самостоятельно начинают готовить себе "домашние" растворы, как этому научили бабушки. И действительно такой метод лечения зачастую помогает снимать болевые симптомы и способствует выздоровлению. К тому же все ингредиенты находятся под рукой.
Однако в случае серьезного заболевания приготовление растворов в домашних условиях не поможет. Для лечения ангины или вирусной инфекции лучше пользоваться лекарственными препаратами, которые пропишет лечащий врач.
Солевые полоскания
В определенных концентрациях раствор соли оказывает лечебное свойство: он снимает отек, обладает противомикробной активностью, разжижает густую слизь, смывает скопившийся гной, способствуя уменьшению болевых ощущений в области гортани, глотки и миндалин.
Для этого способа полоскания понадобится растворить одну чайную ложку морской соли в 250 мл теплой воды. Желательно повторять процедуру три-четыре раза в день и не стоит перебарщивать, так как соль раздражает слизистую гортани, а при появлении сильного сухого кашля не рекомендуется к использованию.
Лекарственные препараты
Полоскание обезболивающими и противовоспалительными лекарственными препаратами наиболее эффективно при более серьезных случаях заболевания, чем начало простуды. Может назначаться врачом в дополнение к основной терапии.
В большинстве случаев для полоскания горла используют водный раствор хлоргексидина 0,05 %, который обеззараживает зону воспаления. Процедуру требуется проводить с частотой 3–4 раза в день.
В борьбе с болью в горле также поможет гексетидин. Растворы на его основе практически не всасываются в стенки гортани и способны оставаться продолжительное время на зараженной поверхности, что помогает действенно бороться с вредными бактериями. Однако в состав препарата входит спирт, поэтому его применение может негативно сказаться на состоянии слизистой рта и горла. Перед применением следует внимательно прочитать список побочных эффектов.
0,25-процентный раствор перекиси водорода – достаточно экономный вариант по сравнению с остальными, но не менее эффективный. При контакте с поврежденной слизистой глотки и миндалин высвобождает активный кислород. За счет этого процесса происходит механическое очищение и частичная или полная потеря активности (инактивация) таких органических веществ, как белки и гной.
Настои и отвары из трав
Помимо солевого раствора и лекарственных препаратов существует еще один способ полоскания горла: настоями и отварами из трав. Обычно используют те растения, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Лекарственные травы и цветы
Чаще всего для приготовления лечебных растворов применяют следующие травы:
- —Ромашка – универсальное средство против воспалений, которое помогает смягчить горло и уменьшить болевые ощущения. При этом оно абсолютно безопасно, что позволяет использовать раствор для полоскания во время простуды даже детям.
- —Календулу и подорожник тоже можно заваривать с горячей кипяченой водой и применять в качестве раствора, так как они помогают бороться с микробами и обладают обеззараживающим эффектом. По 10 г каждой травы рекомендуется замешивать в раствор, после этого настаивать смесь в течение 20 минут и только потом приступать к полосканию.
- —Листья трехцветной череды и цветы фиалки принимают в качестве отхаркивающего средства. Фиалка способно разжижать мокроту, используется в терапии легочных заболеваний, бронхитов. Перед применением рекомендуется процедить травы, в равных пропорциях их смешать и для большей эффективности оставить настой на 2–3 часа.
- —В качестве еще одного средства для полоскания многие используют мед, растворенный в теплой питьевой воде. Он не только способствуют смягчению в области глотки гортани, но и убивает большое количество бактерий, вызывающих болезненные ощущения.
Сколько раз в день полоскать
Частота полосканий зависит от самого средства, а точнее от активности его компонентов. В среднем, процедуру стоит повторять 3–4 раза в день. Однако травяные настои из-за их по большей части профилактического свойства, разрешается использовать чаще (около 5-6 раз).
На начальных стадиях (в первый день) заболевания рекомендуется полоскать горло ежечасно.
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Как и чем нельзя полоскать
Из-за большого количества "народных методов" многие ошибочно полагают, что некоторые вещества, такие как, например, марганцовка или раствор йода, тоже могут помочь справиться с болезненными ощущениями в области глотки, гортани и миндалин.
На самом деле использовать раствор марганцовки или йода для полоскания горла нельзя. Марганцовка является сильным окислителем, который при неправильном приготовлении смеси может стать причиной серьезного ожога слизистой. При неверных соотношениях активного вещества и воды, а также неправильном применении раствор йода способен обжечь горло.
"Не следует полоскать горло всевозможными средствами, предназначенными для полости рта. Как и спирт, который является одним их компонентов настойки, вещества, содержащиеся в данном виде растворов (например, кора дуба), обладают дубильными свойствами, которые при лечении заболеваний глотки нанесут только вред. Слизистая глотки перестает работать", - поделилась с РИА Новости Екатерина Мирзабекян, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог.
Чтобы полоскание оказало нужный эффект и не навредило организму, важно не допускать следующих ошибок:
- —Каждый раз следует готовить новый раствор и не хранить старый до следующей процедуры.
- —В первые дни разрешается и даже рекомендуется полоскать горло каждый час, однако в последующие дни важно не перебарщивать с частотой полосканий (не более трех-четырех раз в сутки). В противном случае это приведет к смыванию слизи, которая выполняет множество важных функций: защищает от микробов, инородных частиц и других повреждающих факторов, обеспечивает местный иммунитет.
Когда обращаться ко врачу
Полоскания отнюдь не всегда помогают справиться с заболеваниями горла, снимая только симптомы. Важно своевременно сходить ко врачу, чтобы начать комплексную борьбу с источником инфекции.
"Любая жалоба на здоровье достойна визита ко врачу, ведь лучший метод лечения заболевания – это предупреждение его развития. Особое внимание надо уделить следующим сопровождающим боль в горле симптомам: подъем температуры тела, сухость, першение, приступообразный кашель, затруднение при глотании, невозможность открыть рот, интенсивная боль с одной или двух сторон в горле. Эти факторы говорят о развитии серьезных заболеваний глотки, требующих своевременного лечения", - уверена Екатерина Мирзабекян.
Профилактика
Предотвратить появление болезненных ощущений и дискомфорта в области гортани поможет профилактика. Для этого необходимо:
- —Часто мыть руки с мылом.
"Инфекции и бактерии нередко попадают в горло через грязные руки или немытую пищу. Руки необходимо мыть с мылом в течение 30 секунд. Все овощи и фрукты тщательно промывать под проточной водой", - рассказал Николай Дубинин.
- —Не допускать переохлаждения организма. Для этого следует всегда одеваться по погоде, особенно во время демисезонного периода.
- —Чаще пить горячий чай с медом и лимоном. Однако нельзя эти продукты добавлять в сам напиток, лучше есть вприкуску, чтобы организм забрал все необходимые витамины.
"Чтобы не простыть, нужно есть больше витаминов. Включить в рацион имбирь, лук и чеснок. Кстати, простудными заболеваниями чаще болеют курильщики. Никотин делает иммунитет ослабленным", - сообщила РИА Новости Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова и родильного дома №4.