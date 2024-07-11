https://ria.ru/20240711/dagestan-1959108924.html

Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане

Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане - РИА Новости, 11.07.2024

Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане

Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением присвоил наименования двум селам, образованным на территории Дагестана. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:52

2024-07-11T23:52

2024-07-11T23:52

магарамкентский район

россия

сулейман-стальский район

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением присвоил наименования двум селам, образованным на территории Дагестана. "На основании предложения Народного собрания Республики Дагестан присвоить наименования: "Новый Испик" – селу, образованному на территории Сулейман-Стальского района Республики Дагестан; "Чахчах" - селу, образованному на территории Магарамкентского района Республики Дагестан", – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее парламент Дагестана принял постановление о внесении изменений в административно-территориальное устройство республики, связанное с образованием в составе сельсовета "Испикский" Сулейман-Стальского района-села Новый Испик, и в составе сельсовета "Киркинский" Магарамкентского района села Чахчах.

https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html

магарамкентский район

россия

сулейман-стальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магарамкентский район, россия, сулейман-стальский район, михаил мишустин, общество