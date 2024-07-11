https://ria.ru/20240711/dagestan-1959108924.html
Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане
Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане - РИА Новости, 11.07.2024
Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане
Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением присвоил наименования двум селам, образованным на территории Дагестана. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:52
2024-07-11T23:52
2024-07-11T23:52
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением присвоил наименования двум селам, образованным на территории Дагестана. "На основании предложения Народного собрания Республики Дагестан присвоить наименования: "Новый Испик" – селу, образованному на территории Сулейман-Стальского района Республики Дагестан; "Чахчах" - селу, образованному на территории Магарамкентского района Республики Дагестан", – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее парламент Дагестана принял постановление о внесении изменений в административно-территориальное устройство республики, связанное с образованием в составе сельсовета "Испикский" Сулейман-Стальского района-села Новый Испик, и в составе сельсовета "Киркинский" Магарамкентского района села Чахчах.
https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html
магарамкентский район
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магарамкентский район, россия, сулейман-стальский район, михаил мишустин, общество
Магарамкентский район, Россия, Сулейман-Стальский район, Михаил Мишустин, Общество
Правительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане
Правительство РФ присвоило названия двум новым селам, образованным в Дагестане