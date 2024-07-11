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Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 11.07.2024 (обновлено: 23:55 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей - РИА Новости, 11.07.2024
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:45
2024-07-11T23:55
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
россия
мария захарова
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева."Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей", - написал Иконников в своем Telegram-канале.Иконников добавил, что мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь детей. После операций, отметил он, будут назначены консультации с федеральными центрами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, россия, мария захарова, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Россия, Мария Захарова, Вячеслав Гладков
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей

Минздрав: специалисты делают все, чтобы спасти пострадавших в Шебекино детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей", - написал Иконников в своем Telegram-канале.
Иконников добавил, что мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь детей. После операций, отметил он, будут назначены консультации с федеральными центрами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьРоссияМария ЗахароваВячеслав Гладков
 
 
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