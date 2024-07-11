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Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей - РИА Новости, 11.07.2024
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:45
2024-07-11T23:45
2024-07-11T23:55
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
россия
мария захарова
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева."Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей", - написал Иконников в своем Telegram-канале.Иконников добавил, что мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь детей. После операций, отметил он, будут назначены консультации с федеральными центрами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, россия, мария захарова, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Россия, Мария Захарова, Вячеслав Гладков
Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
Минздрав: специалисты делают все, чтобы спасти пострадавших в Шебекино детей