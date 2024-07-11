https://ria.ru/20240711/postradavshie-1959108510.html

Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей

Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей - РИА Новости, 11.07.2024

Специалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей

Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:45

2024-07-11T23:45

2024-07-11T23:55

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

россия

мария захарова

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти детей, которые пострадали из-за атаки ВСУ в Шебекино, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.В четверг вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева."Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей", - написал Иконников в своем Telegram-канале.Иконников добавил, что мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь детей. После операций, отметил он, будут назначены консультации с федеральными центрами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, россия, мария захарова, вячеслав гладков