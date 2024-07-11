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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:15
2024-07-11T23:15
2024-07-11T23:15
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 22.00 по 22.10 выпустили пять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 7 снарядов по Донецку и Горловке