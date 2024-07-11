https://ria.ru/20240711/pentagon-1959107529.html
США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон
США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.07.2024
США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон
США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:26
2024-07-11T23:26
2024-07-11T23:26
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Мы задействуем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое закупаемое", - сказал представитель военного ведомства США. Он пояснил, что стоимость батареи, которая вошла в объявленные в среду пакет помощи Киеву, составляет около 100 миллионов долларов. При этом стоимость новой батареи ПВО такого типа достигает порядка 1 миллиарда долларов. Помимо батареи ПВО Patriot, в новый пакет помощи стоимостью 225 миллионов долларов вошли зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Вместе с тем Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США, НАТО
США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон
Пентагон: США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot за $100 млн