https://ria.ru/20240711/dtp-1959108749.html

На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе

На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 11.07.2024

На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе

Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края, один из детей находится в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:49

2024-07-11T23:49

2024-07-11T23:49

происшествия

пятигорск

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

ПЯТИГОРСК, 11 июл – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края, один из детей находится в реанимации, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 19.30 мск на пересечении улиц Украинская и Разина. "Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в границах перекрестка. С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и 9-летняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что наезд допустил 26-летний житель соседней республики, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза. "По факту автоаварии проводится проверка, у водителя произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, назначены экспертизы", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

https://ria.ru/20240706/dtp-1957849580.html

пятигорск

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пятигорск, ставропольский край