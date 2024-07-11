https://ria.ru/20240711/dtp-1959108749.html
На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе
На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 11.07.2024
На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе
Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края, один из детей находится в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:49
2024-07-11T23:49
2024-07-11T23:49
происшествия
пятигорск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 11 июл – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края, один из детей находится в реанимации, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 19.30 мск на пересечении улиц Украинская и Разина. "Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в границах перекрестка. С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и 9-летняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что наезд допустил 26-летний житель соседней республики, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза. "По факту автоаварии проводится проверка, у водителя произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, назначены экспертизы", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
https://ria.ru/20240706/dtp-1957849580.html
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происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе
ГАИ: в Пятигорске водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе
ПЯТИГОРСК, 11 июл – РИА Новости.
Водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края, один из детей находится в реанимации, сообщает региональная госавтоинспекция
.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 19.30 мск на пересечении улиц Украинская и Разина.
"Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в границах перекрестка. С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и 9-летняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что наезд допустил 26-летний житель соседней республики, который за последние два года к ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.
"По факту автоаварии проводится проверка, у водителя произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, назначены экспертизы", – добавили в ведомстве.