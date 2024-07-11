https://ria.ru/20240711/udary-1959107813.html
США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России
США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024
США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России
США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет, заявил координатор РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:31
2024-07-11T23:31
2024-07-11T23:44
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории - ред.). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации", — сообщил он в эфире телеканала CNN на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден "разрешить Украине бить куда угодно".Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, В мире
США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России
Белый дом: США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь РФ