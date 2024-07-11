https://ria.ru/20240711/udary-1959107813.html

США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России

США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024

США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России

США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет, заявил координатор РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:31

2024-07-11T23:31

2024-07-11T23:44

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории - ред.). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации", — сообщил он в эфире телеканала CNN на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден "разрешить Украине бить куда угодно".Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, в мире