https://ria.ru/20240711/bayden-1959108310.html

Команда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью

Команда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью - РИА Новости, 11.07.2024

Команда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью

Американская сеть радиостанций Civic Media из штата Висконсин в четверг призналась, что команда президента США Джо Байдена попросила продюсеров удалить два... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:42

2024-07-11T23:42

2024-07-11T23:42

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Американская сеть радиостанций Civic Media из штата Висконсин в четверг призналась, что команда президента США Джо Байдена попросила продюсеров удалить два отрывка из интервью, опубликованного после провальных дебатов с оппонентом Дональдом Трампом. Ранее ведущий этой радиостанции заявил, что Белый дом прислал ему список вопросов, которые нужно было задать Байдену, из-за чего у него "не было шанса" спросить о том, о о чем он хотел спросить сам. "Руководству Civic Media сообщили, что сразу после того, как было записано телефонное интервью, представители предвыборного штаба Байдена позвонили и попросили внести два изменения в запись, прежде чем она выйдет в эфир. Руководство Civic Media немедленно провело расследование и установило, что продюсерская группа в то время сочла поправки несущественными", - следует из заявления компании. Одно изменение относилось к комментарию Байдена по призыву Трампа к смертной казни, а второе заключалось в утверждении, что в его администрации работает рекордное количество темнокожих в истории Белого дома. "В моей администрации больше темнокожих, чем у любого другого президента, всех других президентов вместе взятых, и на главных постах, в кабинете министров", - сказал Байден в удаленном из эфира отрывке, который теперь публикует радиостанция. Сivic Media призналась, что этот случай идет вразрез с их журналистскими стандартами и теперь радио находится в процессе пересмотра своей политики в отношении авторских программ, на одной из которых Байден давал интервью. Вместе с тем компания не будет увольнять никого из своей команды по примеру радиостанции WURD, которая уволила свою ведущую из-за того, что она задавала Байдену вопросы, направленные Белым домом, не уведомив при этом свое руководство. Civic и WURD стали первыми СМИ, которым Байден дал интервью после дебатов.

https://ria.ru/20240709/bayden-1958401258.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html

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в мире, сша, висконсин, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024