https://ria.ru/20240711/shebekino-1959109048.html
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:53
2024-07-11T23:53
2024-07-11T23:53
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
белгородская область
мария львова-белова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878780695_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_61d51398a7c0ef3ae0cb5b9fe68b2517.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в четверг в результате нескольких обстрелов ВСУ в городе Шебекино ранены 12 человек. "Пятеро детей ранены в Шебекино, двое в тяжелом состоянии. Ребята просто сидели на детской площадке во дворе многоквартирного дома", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. "При необходимости обязательно подключимся. На связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых", - добавила она. Кроме того, Львова-Белова пожелала детям скорейшего выздоровления и сил их родным и близким.
https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
шебекино
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878780695_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_31d8833d15d13482db6e45d222956c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, россия, белгородская область, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Белгородская область, Мария Львова-Белова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
Львова-Белова: аппарат готов подключиться к помощи раненым при обстреле Шебекино