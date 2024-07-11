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Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/shebekino-1959109048.html
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:53
2024-07-11T23:53
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
белгородская область
мария львова-белова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в четверг в результате нескольких обстрелов ВСУ в городе Шебекино ранены 12 человек. "Пятеро детей ранены в Шебекино, двое в тяжелом состоянии. Ребята просто сидели на детской площадке во дворе многоквартирного дома", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. "При необходимости обязательно подключимся. На связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых", - добавила она. Кроме того, Львова-Белова пожелала детям скорейшего выздоровления и сил их родным и близким.
https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html
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шебекино, россия, белгородская область, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Белгородская область, Мария Львова-Белова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино

Львова-Белова: аппарат готов подключиться к помощи раненым при обстреле Шебекино

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в четверг в результате нескольких обстрелов ВСУ в городе Шебекино ранены 12 человек.
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"Пятеро детей ранены в Шебекино, двое в тяжелом состоянии. Ребята просто сидели на детской площадке во дворе многоквартирного дома", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен отметила, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"При необходимости обязательно подключимся. На связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых", - добавила она.
Кроме того, Львова-Белова пожелала детям скорейшего выздоровления и сил их родным и близким.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияБелгородская областьМария Львова-БеловаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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