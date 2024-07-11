https://ria.ru/20240711/shebekino-1959109048.html

Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино

Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024

Аппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино

Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:53

2024-07-11T23:53

2024-07-11T23:53

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

белгородская область

мария львова-белова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена готов при необходимости подключиться к помощи раненым в Шебекино после удара ВСУ, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в четверг в результате нескольких обстрелов ВСУ в городе Шебекино ранены 12 человек. "Пятеро детей ранены в Шебекино, двое в тяжелом состоянии. Ребята просто сидели на детской площадке во дворе многоквартирного дома", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. "При необходимости обязательно подключимся. На связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых", - добавила она. Кроме того, Львова-Белова пожелала детям скорейшего выздоровления и сил их родным и близким.

https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

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шебекино, россия, белгородская область, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия