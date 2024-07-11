https://ria.ru/20240711/shershen-1959108610.html

В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня

В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня - РИА Новости, 11.07.2024

В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня

Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:48

2024-07-11T23:48

2024-07-11T23:48

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция. "Десятого июля около 13.30 46-летнего тракториста-машиниста агрофирмы "Металлург", выполняющего работы по раскатке сена в поле в Выксунском округе Нижегородской области, укусил шершень. После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшедшего несчастного случая, начато расследование.

https://ria.ru/20240705/zhara-1957550637.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область