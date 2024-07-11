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В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня - РИА Новости, 11.07.2024
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23:48 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/shershen-1959108610.html
В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня
В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня - РИА Новости, 11.07.2024
В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня
Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:48
2024-07-11T23:48
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция. "Десятого июля около 13.30 46-летнего тракториста-машиниста агрофирмы "Металлург", выполняющего работы по раскатке сена в поле в Выксунском округе Нижегородской области, укусил шершень. После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшедшего несчастного случая, начато расследование.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня

В Нижегородской области тракторист после укуса шершня потерял сознание и умер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция.
"Десятого июля около 13.30 46-летнего тракториста-машиниста агрофирмы "Металлург", выполняющего работы по раскатке сена в поле в Выксунском округе Нижегородской области, укусил шершень. После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста", - говорится в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшедшего несчастного случая, начато расследование.
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