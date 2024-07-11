https://ria.ru/20240711/putin-1959105502.html
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
Ситуация со школами и детскими садами в Санкт-Петербурге хорошая по сравнению с другими субъектами РФ, но нужно еще поработать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:03
2024-07-11T23:03
2024-07-11T23:03
общество
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владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Ситуация со школами и детскими садами в Санкт-Петербурге хорошая по сравнению с другими субъектами РФ, но нужно еще поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства, завершая рабочую поездку в четверг, провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил Путину, что в 2024 году в городе будет введено 57 детских садов и 37 школ, таким образом будет решен вопрос с дефицитом социальных учреждений. "В целом, по сравнению с другими субъектами федерации у Петербурга хорошее положение, но, конечно, нужно еще поработать", - сказал Путин.
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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
Путин: ситуация со школами и детсадами в Петербурге хорошая, но нужно поработать