Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1959105502.html
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2024
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
Ситуация со школами и детскими садами в Санкт-Петербурге хорошая по сравнению с другими субъектами РФ, но нужно еще поработать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:03
2024-07-11T23:03
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Ситуация со школами и детскими садами в Санкт-Петербурге хорошая по сравнению с другими субъектами РФ, но нужно еще поработать, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства, завершая рабочую поездку в четверг, провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил Путину, что в 2024 году в городе будет введено 57 детских садов и 37 школ, таким образом будет решен вопрос с дефицитом социальных учреждений. "В целом, по сравнению с другими субъектами федерации у Петербурга хорошее положение, но, конечно, нужно еще поработать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240711/putin--1959105007.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_050e7cb99c86a55fee2ea5efad8051fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге

Путин: ситуация со школами и детсадами в Петербурге хорошая, но нужно поработать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Ситуация со школами и детскими садами в Санкт-Петербурге хорошая по сравнению с другими субъектами РФ, но нужно еще поработать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства, завершая рабочую поездку в четверг, провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил Путину, что в 2024 году в городе будет введено 57 детских садов и 37 школ, таким образом будет решен вопрос с дефицитом социальных учреждений.
"В целом, по сравнению с другими субъектами федерации у Петербурга хорошее положение, но, конечно, нужно еще поработать", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин назвал создание в Петербурге школы управления НКО хорошей идеей
Вчера, 22:55
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала