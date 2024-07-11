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Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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23:06 11.07.2024 (обновлено: 23:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vizit-1959106685.html
Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ
Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ
Госдепартамент США пытался воспрепятстовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T23:06
2024-07-11T23:08
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индия
нарендра моди
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдепартамент США пытался воспрепятстовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. Источники отмечают, что на этой неделе в администрации президента Джо Байдена возникла широкая озабоченность по поводу сроков встречи Моди и российского президента Владимира Путина. По словам источников, замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского МИД Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди, которая по графику совпадала с саммитом НАТО в Вашингтоне. Моди нанес визит в Россию, который состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958884759.html
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
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в мире, россия, сша, индия, нарендра моди, владимир путин, джо байден, государственный департамент сша, нато
В мире, Россия, США, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Джо Байден, Государственный департамент США, НАТО
Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ

WP: Госдеп пытался воспрепятствовать визиту премьер-министра Индии Моди в Россию

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдепартамент США пытался воспрепятстовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Источники отмечают, что на этой неделе в администрации президента Джо Байдена возникла широкая озабоченность по поводу сроков встречи Моди и российского президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ
Вчера, 07:57
По словам источников, замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского МИД Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди, которая по графику совпадала с саммитом НАТО в Вашингтоне.
Моди нанес визит в Россию, который состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
10 июля, 08:00
 
В миреРоссияСШАИндияНарендра МодиВладимир ПутинДжо БайденГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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