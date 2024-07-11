https://ria.ru/20240711/vizit-1959106685.html

Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ

Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ

Госдепартамент США пытался воспрепятстовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T23:06

2024-07-11T23:06

2024-07-11T23:08

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдепартамент США пытался воспрепятстовать визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. Источники отмечают, что на этой неделе в администрации президента Джо Байдена возникла широкая озабоченность по поводу сроков встречи Моди и российского президента Владимира Путина. По словам источников, замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского МИД Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди, которая по графику совпадала с саммитом НАТО в Вашингтоне. Моди нанес визит в Россию, который состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958884759.html

https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html

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в мире, россия, сша, индия, нарендра моди, владимир путин, джо байден, государственный департамент сша, нато