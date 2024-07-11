https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html

В Петербурге медведь убил свою хозяйку

В Петербурге медведь убил свою хозяйку - РИА Новости, 12.07.2024

В Петербурге медведь убил свою хозяйку

Один из медведей, которых россиянка держала на своем участке в поселке под Санкт-Петербургом, насмерть задрал хозяйку, сообщил городской главк СК. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-11T23:05

2024-07-11T23:05

2024-07-12T00:01

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Один из медведей, которых россиянка держала на своем участке в поселке под Санкт-Петербургом, насмерть задрал хозяйку, сообщил городской главк СК."По предварительным данным, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих", — говорится в заявлении.По данным ведомства, погибшая женщина была профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.Ведомство организовало доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах, второе животное сейчас на время усыпили."Его просто временно усыпили, чтобы можно было работать на территории", — сказал собеседник агентства, уточнив, что оба животных — это медведицы.Прокуратура Выборгского района Петербурга также организовала проверку и следит за работой правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

https://ria.ru/20240611/medved-1952218579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)