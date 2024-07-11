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В Петербурге медведь убил свою хозяйку - РИА Новости, 12.07.2024
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23:05 11.07.2024 (обновлено: 00:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
В Петербурге медведь убил свою хозяйку
В Петербурге медведь убил свою хозяйку - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге медведь убил свою хозяйку
Один из медведей, которых россиянка держала на своем участке в поселке под Санкт-Петербургом, насмерть задрал хозяйку, сообщил городской главк СК. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-11T23:05
2024-07-12T00:01
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Один из медведей, которых россиянка держала на своем участке в поселке под Санкт-Петербургом, насмерть задрал хозяйку, сообщил городской главк СК."По предварительным данным, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих", — говорится в заявлении.По данным ведомства, погибшая женщина была профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.Ведомство организовало доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах, второе животное сейчас на время усыпили."Его просто временно усыпили, чтобы можно было работать на территории", — сказал собеседник агентства, уточнив, что оба животных — это медведицы.Прокуратура Выборгского района Петербурга также организовала проверку и следит за работой правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
https://ria.ru/20240611/medved-1952218579.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге медведь убил свою хозяйку

В Петербурге медведь набросился на дрессировщицу, женщина погибла

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Один из медведей, которых россиянка держала на своем участке в поселке под Санкт-Петербургом, насмерть задрал хозяйку, сообщил городской главк СК.
"По предварительным данным, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, погибшая женщина была профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.
Ведомство организовало доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как рассказал источник РИА Новости в экстренных службах, второе животное сейчас на время усыпили.
«
"Его просто временно усыпили, чтобы можно было работать на территории", — сказал собеседник агентства, уточнив, что оба животных — это медведицы.
Прокуратура Выборгского района Петербурга также организовала проверку и следит за работой правоохранительных органов.
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