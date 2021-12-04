https://ria.ru/20211204/erdogan-1762209593.html

Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции

Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции - РИА Новости, 04.12.2021

Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Сиирт на юго-востоке страны, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T21:16

2021-12-04T21:16

2021-12-04T21:16

в мире

мерсин

реджеп тайип эрдоган

турция

сиирт (провинция)

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Сиирт на юго-востоке страны, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию в Мерсине с участием лидера основной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу.Ранее в субботу Кылычдароглу выступил на многотысячном митинге в Мерсине на юге страны с требованием отставки Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры."Он (Кылычдароглу) не смог собрать в Мерсине столько людей, сколько у нас здесь, в Сиирте. Он просил предоставить ему площадь побольше, но пусть хотя бы ту заполнит", - сказал Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в Сиирте. Трансляция велась в его Twitter.Он призвал турецких граждан сохранять доверие к национальной экономике. ​​​​​​​"Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации уже в первой половине будущего года и продолжим решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен", - отметил турецкий лидер.По его словам, одной из причин последнего роста цен является сильное подорожание сырья на мировых рынках. "Правительство Турции всегда на стороне производителей и работодателей. Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики", - добавил Эрдоган.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 13,9, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211126/erdogan-1760932457.html

https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html

мерсин

турция

сиирт (провинция)

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в мире, мерсин, реджеп тайип эрдоган, турция, сиирт (провинция), кемаль кылычдароглу