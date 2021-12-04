Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762211523.html
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана - РИА Новости, 04.12.2021
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:00
2021-12-04T22:20
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
мардин (провинция)
сиирт (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.Начался розыск подозреваемых.В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. Так в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.К падению курса привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Лидеры оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали к досрочному голосованию. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://ria.ru/20211114/turkishlira-1758821686.html
https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html
турция
мардин (провинция)
сиирт (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, мардин (провинция), сиирт (провинция)
22:00 04.12.2021 (обновлено: 22:20 04.12.2021)
 
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

В Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться на митинге с участием Эрдогана

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.
"Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. <…> Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду", — сказал политик в эфире телеканала CNN Turk.
Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.
Начался розыск подозреваемых.
Мужчина несет матрас на спине в Турции - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 08:00
Худшая валюта в мире. Почему Турция увязла в проблемах
В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. Так в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.
В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.
Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.
К падению курса привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
Лидеры оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали к досрочному голосованию. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии Турции в Мерсине - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
19:31
В Турции прошла многотысячная акция с требованием отставки Эрдогана
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияМардин (провинция)Сиирт (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
22:04Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
Лента новостейМолния
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"