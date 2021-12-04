https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762211523.html
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана - РИА Новости, 04.12.2021
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:00
2021-12-04T22:00
2021-12-04T22:20
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.Начался розыск подозреваемых.В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. Так в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.К падению курса привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Лидеры оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали к досрочному голосованию. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://ria.ru/20211114/turkishlira-1758821686.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, мардин (провинция), сиирт (провинция)
22:00 04.12.2021 (обновлено: 22:20 04.12.2021)
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
В Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться на митинге с участием Эрдогана
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости.
Спецслужбы Турции
обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт
, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.
"Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине
, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. <…> Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду", — сказал политик в эфире телеканала CNN Turk
.
Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.
Начался розыск подозреваемых.
В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. Так в городе Мерсин
на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.
В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.
Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.
К падению курса привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
Лидеры оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали к досрочному голосованию. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.