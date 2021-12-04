https://ria.ru/20211204/kazakhstan-1762211166.html
На трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникой
На трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникой - РИА Новости, 04.12.2021
На трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникой
Грузовик, перевозивший пиротехнику, загорелся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T21:57
2021-12-04T21:57
2021-12-04T21:57
в мире
казахстан
акмолинская область
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НУР-СУЛТАН, 4 дек - РИА Новости. Грузовик, перевозивший пиротехнику, загорелся на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона."В Бурабайском районе в 21.26 (18.26 мск) на 212-м километре автодороги "Нур-Султан – Щучинск" произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, гружённого пиротехническими изделиями, на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ведомство пояснило, что кабина автотранспорта при пожаре не пострадала, полуприцеп сгорел полностью."Пожар локализован в 22.05 (19.05 мск). Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.Движение автомобилей на трассе вскоре было восстановлено.
https://ria.ru/20211204/dtp-1762187812.html
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в мире, казахстан, акмолинская область
На трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникой
На трассе в Акмолинской области на севере Казахстана загорелся грузовик с пиротехникой