Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/tikhanovskaya-1762213307.html
Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо - РИА Новости, 04.12.2021
Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:34
2021-12-04T22:34
в мире
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
дмитрий полянский
светлана тихановская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 4 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times включило в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года, с героем анекдота Неуловимым Джо."Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен", - написал Полянский в своем Telegram-канале.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Тихановская, проживающая в Литве, не хочет возвращаться в страну, так как "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий полянский, светлана тихановская
22:34 04.12.2021
 
Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо

Зампостпреда России при ООН Полянский сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
ООН, 4 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times включило в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года, с героем анекдота Неуловимым Джо.
"Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 13:33
Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Тихановская, проживающая в Литве, не хочет возвращаться в страну, так как "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 22:09
Протасевич рассказал, что думает о Тихановской
 
В миреБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоДмитрий ПолянскийСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
22:04Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
Лента новостейМолния
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"