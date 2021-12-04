https://ria.ru/20211204/tikhanovskaya-1762213307.html

Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо

Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо - РИА Новости, 04.12.2021

Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:34

2021-12-04T22:34

2021-12-04T22:34

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

дмитрий полянский

светлана тихановская

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую издание Financial Times включило в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года, с героем анекдота Неуловимым Джо."Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен", - написал Полянский в своем Telegram-канале.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Тихановская, проживающая в Литве, не хочет возвращаться в страну, так как "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий полянский, светлана тихановская