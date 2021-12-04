https://ria.ru/20211204/spisok-1762210052.html

Зачем Украине "убирать врагов Путина"

На Украине придумали "черный список Путина" - РИА Новости, 04.12.2021

Зачем Украине "убирать врагов Путина"

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о якобы существующем "черном списке", который может стать "ключом" к переговорам между Владимиром Путиным и... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T21:25

2021-12-04T21:25

2021-12-04T23:50

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о якобы существующем "черном списке", который может стать "ключом" к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет "Обозреватель"."Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет", — высказался Луценко в эфире Пятого канала.По его мнению, переговоры между лидерами двух стран могут начаться после того, как людей из "черного списка" арестуют. Откуда Луценко получил такие "данные", не уточняется.Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. В Кремле в ответ на это подчеркивали, что российский лидер никогда не был против диалога с Зеленским, но необходимо определиться со спектром тем для переговоров. В данный момент, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоров о проведении встречи Путина и Зеленского не ведется.

https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761742880.html

https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, юрий луценко, петр порошенко, россия