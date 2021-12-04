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Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня - РИА Новости, 05.12.2021
Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
США привержены политике "единого Китая", но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-04T23:40
2021-12-04T23:40
2021-12-05T00:13
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США привержены политике "единого Китая", но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы против острова, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Отношения американской администрации с островными властями остаются одним из главных раздражителей в отношениях США с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей мятежной провинцией.США обвиняют КНР в повышенной военной активности вокруг Тайваня и угрозах присоединить его силой. В Пекине критикуют США за поддержку сторонников тайваньской независимости. США на официальном уровне признают политику единого Китая, но поддерживают с Тайванем широкие связи.
https://ria.ru/20211204/ostin-1762217035.html
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в мире, сша, тайвань, министерство обороны сша, китай, ллойд остин, вашингтон
23:40 04.12.2021 (обновлено: 00:13 05.12.2021)
Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
Глава Пентагона Остин заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня