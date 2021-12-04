https://ria.ru/20211204/pentagon-1762216592.html

Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня

Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня - РИА Новости, 05.12.2021

Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня

США привержены политике "единого Китая", но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-04T23:40

2021-12-04T23:40

2021-12-05T00:13

в мире

сша

тайвань

министерство обороны сша

китай

ллойд остин

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США привержены политике "единого Китая", но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы против острова, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Отношения американской администрации с островными властями остаются одним из главных раздражителей в отношениях США с Китайской Народной Республикой, где считают Тайвань своей мятежной провинцией.США обвиняют КНР в повышенной военной активности вокруг Тайваня и угрозах присоединить его силой. В Пекине критикуют США за поддержку сторонников тайваньской независимости. США на официальном уровне признают политику единого Китая, но поддерживают с Тайванем широкие связи.

https://ria.ru/20211204/ostin-1762217035.html

сша

тайвань

китай

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, министерство обороны сша, китай, ллойд остин, вашингтон