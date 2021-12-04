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Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером - РИА Новости, 04.12.2021
Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:51
2021-12-04T23:36
в мире
тель-авив
москва
нато
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем."Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — сообщила представитель ведомства.Она подчеркнула, что экипаж военного борта не отвечал на неоднократные запросы диспетчеров.В то же время через этот район проходили маршруты гражданских А330 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского CL650, направлявшегося из Сочи в Скопье.Там указали, что увеличившаяся интенсивность полетов НАТО у российских границ повышает риски для гражданских лайнеров. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.В пресс-службе "Аэрофлота" также подтвердили инцидент, уточнив, что на борту лайнера находились 142 пассажира.Там уточнили, что экипаж при выполнении команды диспетчера мог наблюдать другое воздушное судно визуально.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
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в мире, тель-авив, москва, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
22:51 04.12.2021 (обновлено: 23:36 04.12.2021)
 
Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером

Российские авиавласти инициируют протест из-за инцидента с самолетом над Черным морем

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем.
"Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — сообщила представитель ведомства.
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Она подчеркнула, что экипаж военного борта не отвечал на неоднократные запросы диспетчеров.
В то же время через этот район проходили маршруты гражданских А330 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского CL650, направлявшегося из Сочи в Скопье.
"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря", — добавили в Росавиации.
Там указали, что увеличившаяся интенсивность полетов НАТО у российских границ повышает риски для гражданских лайнеров. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.
В пресс-службе "Аэрофлота" также подтвердили инцидент, уточнив, что на борту лайнера находились 142 пассажира.

"Третьего декабря экипаж самолета "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", — сказали в авиакомпании.

Там уточнили, что экипаж при выполнении команды диспетчера мог наблюдать другое воздушное судно визуально.
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На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
 
В миреТель-АвивМоскваНАТОФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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