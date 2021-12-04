22:51 04.12.2021 (обновлено: 23:36 04.12.2021)
Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
Российские авиавласти инициируют протест из-за инцидента с самолетом над Черным морем
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем.
"Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — сообщила представитель ведомства.
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Она подчеркнула, что экипаж военного борта не отвечал на неоднократные запросы диспетчеров.
В то же время через этот район проходили маршруты гражданских А330 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского CL650, направлявшегося из Сочи в Скопье.
"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря", — добавили в Росавиации.
Там указали, что увеличившаяся интенсивность полетов НАТО у российских границ повышает риски для гражданских лайнеров. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.
В пресс-службе "Аэрофлота" также подтвердили инцидент, уточнив, что на борту лайнера находились 142 пассажира.
"Третьего декабря экипаж самолета "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно", — сказали в авиакомпании.
Там уточнили, что экипаж при выполнении команды диспетчера мог наблюдать другое воздушное судно визуально.
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На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.