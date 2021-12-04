https://ria.ru/20211204/samolet-1762214255.html

Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером

Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером - РИА Новости, 04.12.2021

Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером

В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:51

2021-12-04T22:51

2021-12-04T23:36

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Росавиации подтвердили, что американский военный самолет-разведчик сблизился с российским пассажирским лайнером над Черным морем."Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — сообщила представитель ведомства.Она подчеркнула, что экипаж военного борта не отвечал на неоднократные запросы диспетчеров.В то же время через этот район проходили маршруты гражданских А330 "Аэрофлота", летевшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского CL650, направлявшегося из Сочи в Скопье.Там указали, что увеличившаяся интенсивность полетов НАТО у российских границ повышает риски для гражданских лайнеров. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.В пресс-службе "Аэрофлота" также подтвердили инцидент, уточнив, что на борту лайнера находились 142 пассажира.Там уточнили, что экипаж при выполнении команды диспетчера мог наблюдать другое воздушное судно визуально.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.

https://ria.ru/20211118/bombardirovschiki-1759664844.html

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в мире, тель-авив, москва, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия