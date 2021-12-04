https://ria.ru/20211204/ostin-1762217035.html
В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО - РИА Новости, 04.12.2021
В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая и не заинтересованы в конфронтации с ним, включая новую холодную войну, заявил шеф... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T23:58
2021-12-04T23:58
2021-12-04T23:58
в мире
сша
китай
нато
министерство обороны сша
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая и не заинтересованы в конфронтации с ним, включая новую холодную войну, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию. Мы не просим страны выбирать между США и Китаем", - сказал он, выступая на конференции в Калифорнии."Мы не стремимся ни к конфронтации, ни к конфликту... Мы не ищем новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки", - добавил шеф Пентагона.Остин вместе с тем сказал, что США будут укреплять союзнические отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать к региональным делам европейских партнеров, проводить совместные учения, сотрудничать в научно-исследовательской сфере.Действия США, по его словам, направлены на формирование "мирного и процветающего" Индо-Тихоокеанского региона, на "укрепление сдерживающего потенциала, а не на изменение статуса-кво".
https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html
https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, нато, министерство обороны сша, ллойд остин
В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
Шеф Пентагона Остин: США не планируют азиатскую версию НАТО, направленную против Китая