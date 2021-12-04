https://ria.ru/20211204/ostin-1762217035.html

В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО

В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО - РИА Новости, 04.12.2021

В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО

США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая и не заинтересованы в конфронтации с ним, включая новую холодную войну, заявил шеф... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T23:58

2021-12-04T23:58

2021-12-04T23:58

в мире

сша

китай

нато

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США не планируют создавать азиатскую версию НАТО, направленную против Китая и не заинтересованы в конфронтации с ним, включая новую холодную войну, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию. Мы не просим страны выбирать между США и Китаем", - сказал он, выступая на конференции в Калифорнии."Мы не стремимся ни к конфронтации, ни к конфликту... Мы не ищем новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки", - добавил шеф Пентагона.Остин вместе с тем сказал, что США будут укреплять союзнические отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать к региональным делам европейских партнеров, проводить совместные учения, сотрудничать в научно-исследовательской сфере.Действия США, по его словам, направлены на формирование "мирного и процветающего" Индо-Тихоокеанского региона, на "укрепление сдерживающего потенциала, а не на изменение статуса-кво".

https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html

https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, нато, министерство обороны сша, ллойд остин