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В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ
В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2021
В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в иранском районе Натанз, вызванный запуском ракеты системы противоракетной обороны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T21:46
2021-12-04T21:46
2021-12-04T21:53
в мире
иран
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в иранском районе Натанз, вызванный запуском ракеты системы противоракетной обороны, передает агентство Tasnim."Несколько часов назад в районе Натанза раздался взрыв, в небе над этим районом был виден яркий свет", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета ПВО была выпущена над районом Бадруд недалеко от Натанза в целях проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку."Для оценки систем обороны, базирующихся в регионе, такие учебные запуски проводятся в полностью безопасных условиях и в полной координации с сетью защиты страны", - добавляет Tasnim.
https://ria.ru/20211109/iran-1758277587.html
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в мире, иран
21:46 04.12.2021 (обновлено: 21:53 04.12.2021)
В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ
Tasnim: в иранском Натанзе прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО