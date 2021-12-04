https://ria.ru/20211204/iran-1762210833.html

В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ

В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2021

В Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в иранском районе Натанз, вызванный запуском ракеты системы противоракетной обороны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T21:46

2021-12-04T21:46

2021-12-04T21:53

в мире

иран

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в иранском районе Натанз, вызванный запуском ракеты системы противоракетной обороны, передает агентство Tasnim."Несколько часов назад в районе Натанза раздался взрыв, в небе над этим районом был виден яркий свет", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета ПВО была выпущена над районом Бадруд недалеко от Натанза в целях проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку."Для оценки систем обороны, базирующихся в регионе, такие учебные запуски проводятся в полностью безопасных условиях и в полной координации с сетью защиты страны", - добавляет Tasnim.

https://ria.ru/20211109/iran-1758277587.html

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в мире, иран