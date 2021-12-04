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S7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением
S7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением - РИА Новости, 04.12.2021
S7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением
Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске из-за сильного обледенения самолета. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T20:41
2021-12-04T20:41
2021-12-04T21:39
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске из-за сильного обледенения самолета.Она подчеркнула, что авиакомпания на время расследования ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана.Накануне в S7 сообщили, что самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. В авиакомпании не исключили, что противообледенительную обработку в аэропорту вылета провели с нарушениями.Отмечалось, что совокупность факторов привела к потере некоторых сигналов, а самолет попал в сложное пространственное положение. Экипажу удалось сохранить контроль над воздушным судном.Как сообщили некоторые Telegram-каналы, самолет начал терять скорость и высоту, но пилоты смогли стабилизировать его в ручном режиме и приземлиться в Иркутске.
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происшествия, магадан, новосибирск, s7 airlines, новости - туризм
20:41 04.12.2021 (обновлено: 21:39 04.12.2021)
S7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением
S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после инцидента с обледенением