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Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва

Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва - РИА Новости, 04.12.2021

Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва

Самолет Тель-Авив-Москва сменил эшелон по указанию диспетчера, траекторию движения пересекало другое воздушное судно, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:22

2021-12-04T22:22

2021-12-04T22:31

происшествия

аэрофлот

тель-авив

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Самолет Тель-Авив-Москва сменил эшелон по указанию диспетчера, траекторию движения пересекало другое воздушное судно, сообщила пресс-служба "Аэрофлота"."Третьего декабря экипаж самолета "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно. На борту самолета, выполнявшего рейс SU501, находились 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально", - сказали в пресс-службе.СМИ ранее сообщали, что пассажирскому самолету Тель-Авив-Москва при полете над Черным морем якобы пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком.

https://ria.ru/20211204/samolet-1762190280.html

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происшествия, аэрофлот, тель-авив, москва